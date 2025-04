La Junta invertirá 360.000 euros para remodelar la sede judicial de Aguilar de la Frontera

Jesús Prieto Aguilar de la Frontera 01/07/2024 a las 00:15h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La sede judicial de Aguilar de la Frontera será objeto de unas importantes obras de modernización y acondicionamiento que permitirán adaptar el histórico edificio que las alberga a las necesidades judiciales de los nuevos tiempos. La Consejería de Justicia ya ha iniciado el expediente de contratación de los trabajos que tienen un presupuesto de 360.245 euros. Se financiarán con cargo en un 75% a los fondos europeos Feader y el 25% restante con partidas propias de la Junta.

Las actuaciones principales que se van a acometer consisten en la rehabilitación energética de la envolvente que incluyen, entre otras, la sustitución de toda la carpintería de madera en puertas y ventanas así como el tratamiento de fachadas y cubierta para mejorar su eficiencia energética.

Noticia Relacionada Posadas, Montoro y Baena, los partidos judiciales más colapsados D. Delgado Todos, excepto el de Aguilar de la Frontera han cerrado 2023 con un aumento de los asuntos sin resolver

Se contempla también el tratamiento de humedades de capilaridad y filtración lateral en muros así como las filtraciones por cubiertas que incluirán el saneado de la fachada en mármol, ladrillos y morteros. No se dejarán de lado las humedades interiores y el pintado de todas las dependencias de los juzgados.

Ahondando más en el proyecto de obra, se incluye la actuación de desinsectación en muros, suelo, estructuras y mobiliario de madera. En materia de seguridad los juzgados contarán a partir de esta obra con un sistema de protección contra incendio.

Actuaciones previas

Aprovechando los trabajos, se hará igualmente una mejora notable en las condiciones básicas de accesibilidad; sobre todo en aseos, ascensor e itinerarios interiores. Así se tendrá en cuenta esta mejora en la accesibilidad en las puertas y sus asideros, pasamanos, iluminación o señalización. Para seguir evitando las humedades en el interior del edificio se hará un concienzudo tratamiento con ventilación natural.

La sede judicial de Aguilar es un palacio de época barroca datado en el siglo XVII que se encuentra catalogado por las normas subsidiarias de Aguilar perteneciendo al grupo de edificios de interés arquitectónico con un grado de protección estructural. No obstante ha sufrido algunas alteraciones recientes.

El palacete presenta fachada a la céntrica calle Carrera con dos plantas de altura y un desván con un torreón. Tanto la planta baja como la primera están divididas en dos niveles y ocupadas por dependencias en uso del juzgado. Para acceder al desván y a la planta segunda se construyó un ascensor en una anterior modificación. El edificio en su parte trasera cuenta con una vivienda que está desocupada en la actualidad.

Durante 2022 ya se invirtieron 32.000 euros para mejorar la infraestructura eléctrica y evitar los continuos cortes de luz que se padecían. También se destinaron 7.000 euros más a mantenimiento general y en torno a 6.000 para acabar con una plaga de termitas y algunas humedades.

Entre otras actuaciones, esta sede judicial mejorará su eficiencia energética con el tratamiento de las fachadas y de la cubierta

Hay que destacar que el partido judicial de Aguilar de la Frontera da también servicio a Moriles y Monturque. El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, resaltó hace unos meses en Aguilar la necesidad de invertir no solo en la red de ciudades de la Justicia de las capitales y urbes medias sino también en partidos pequeños para que «nadie use la excusa de que un edificio no está en condiciones adecuadas para trasladar el juzgado a otra localidad y dejar sin este servicio a los vecinos».

El consejero, en aquella visita, también incidió en que «por primera vez se destinarán fondos europeos a sedes judiciales», lo que va a permitir actuaciones en diversos edificios judiciales de Andalucía, entre ellos, este del partido judicial aguilarense.