infraestructuras

La Junta de Andalucía inicia las obras de rehabilitación de los juzgados de Montilla con un coste de 830.000 euros

La actuación tiene un plazo de ejecución de nueve meses y pretende solucionar el problema con las humedades y mejorar la eficiencia energética

La delegada Raquel López visita las obras en los juzgados de Montilla
La delegada Raquel López visita las obras en los juzgados de Montilla

ABC Córdoba

Córdoba

La delegada de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Córdoba, Raquel López, ha visitado las obras de rehabilitación de la sede judicial de Montilla, donde ha destacado que esta actuación permitirá solucionar uno de los problemas más serios ... que tenía el edificio, las filtraciones por humedades en la cubierta y en los laterales, además de eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la eficiencia energética del edificio.

