Transportes

La Junta inicia la contratación de un tramo de la Autovía del Olivar..., pero en la provincia de Jaén

La vía tiene mucho impacto en el sur de Córdoba, donde sólo hay un tramo entre Lucena y Cabra

ABC Córdoba

Córdoba

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado la contratación de las obras de la autovía del Olivar por más de 40 millones de euros --40.840.523 euros-- entre Martos y Arroyo Salado, en la provincia de Jaén. ... De esta firma, la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda pretende retomar las obras en esta autovía con un nuevo tramo de 5,2 kilómetros.

