La Junta defiende que la actividad hospitalaria en Córdoba aumenta un 6% este verano

La delegada de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, María Jesús Botella ha realizado este lunes un balance de la asistencia sanitaria durante el verano. La representante del gobierno andaluz sostiene que se ha mantenido e incluso incrementado la actividad hospitalaria en la provincia con respecto al verano anterior.

Botella ha comparado los registros del pasado mes de julio con los del 2024 para tener una variación interanual de la actividad hospitalaria, tanto quirúrgica, como de consultas externas o pruebas diagnósticas en los distintos hospitales de la provincia.

Según sus datos, la actividad quirúrgica se ha incrementado en un 5,4%, una cifra de 161 intervenciones más que el averano anterior. , Respecto a las consultas externas de especialistas, también ha habido un aumento del 5,9%, en concreto cerca de 5.800 consultas más. Y en lo que se refiere a pruebas diagnósticas, también han crecido en un 7,1%; casi 6.000 pruebas más las realizadas en julio de 2025.

Es decir, una media de crecimiento en torno al 6% en un año. Tal y como confirmó la delegada de Salud, este incremento se ha visto reflejado en todos los hospitales de la provincia de Córdoba (Infanta Margarita, Valle de los Pedroches y Reina Sofía). Botella, sin embargo, matizó que los datos de los hospitales de Montilla, Puente Genil y Peñarroya están incluidos.

La delegada analizó también los datos del tiempo medio de respuesta de la citas médicas y comparó las del mes de agosto con marzo, que no está dentro del periodo vacacional. Según sus registros, se ha incrementado ligeramente ese tiempo de espera. En el distrito Córdoba, defienden que en agosto la media ha sido de 6 días y en marzo fue de 4,92. En el área sur, los datos reflejan que se ha pasado de una media de 4,96 en marzo a 5,75 en agosto.

Por su parte, en el distrito Guadalquivir, el tiempo de espera ha pasado de 4,10 a 4,89 días. Y en el área norte de la provincia, se ha pasado de 3,50 días en marzo a 4,15 en agosto. La Junta defiende que «el incremento ha sido mínimo» entre estos dos meses.

En su informe, ha destacado además que, los 42 puntos de Urgencias de atención primaria que tenemos en la provincia de Córdoba, «han estado todos cubiertos con su dotación y horario habitual salvo en algunos casos». En Hornachuelos, el personal de enfermería cubrió las Urgencias durante cuatro días. En Jauja pasó algo similar, pero solo tuvo lugar durante una noche del pasado mes de julio.

Además, Botella ha remarcado que los 104 centros de salud de la provincia han permanecido abiertos en periodo estival, «con algunos problemas puntuales». Estas incidencias se han registrado en La Guijarrosa y San Sebastián de los Ballesteros, que han compartido medico una semana de agosto; en Los Mochos y Guadalcázar, que también compartieron médico todo el mes de agosto.

En Ochavillo del Río han tenido un médico media mañana en agosto. Y en Fuentecarreteros, han tenido también un solo facultativo en la primera quincena del mes pasado. Para Botella, «el balance es positivo, ha habido un buen funcionamiento y gran cobertura.

Obras de verano

La Junta confirmó de nuevo que este periodo vacacional se ha utilizado también por el Servicio Andaluz de Salud para realizar e intensificar actuaciones de mejora, de conservación y de reforma. En el Hospital Reina Sofía de Córdoba se han reformado los dormitorios de guardia en la planta cero del Hospital Materno-Infantil. Se han hecho individuales las dobles existentes y se amplía el número de habitaciones con 105.000 euros de presupuesto.

Además, también en el Reina Sofía se ha ampliado el Hospital de día de alergia, incorporando parte de espacio liberado con el traslado de preanestesia a la planta cero del hospital provincial con un coste total de 138.000 euros. También se ha creado un box de aislamiento utilizando dos boxes normales en reanimación del Hospital Provincial y se ha construido un gabinete odontológico al que se han destinado 45.000 euros.

El Hospital Infanta Margarita de Cabra también ha sufrido reformas este verano. Concretamente se ha actuado en la tercera planta de cirugía con arreglos de electricidad. Y en la planta de Maternidad, alicatando los distintos espacios y adaptando aseos para movilidad reducida. También se ha actuado en el Hospital Infanta Margarita en el servicio de Neumología. Por otro lado, en el Hospital del Valle de los Pedroches también se ha actuado remodelando y ampliando el gimnasio del hospital.

Botella quiso remarcar también que, «los médicos superan por primera vez los 30.000 facultativos en Andalucía. En 2018 había 23.380 y ahora tenemos ya 30.128. Hay casi 8.500 enfermeros más y l gasto sanitario por habitante ha aumentado un 45,3% entre 2018 y 2025».

Además, ha señalado que «el gasto farmacéutico también ha aumentado un 48,6% y el presupuesto sanitario ha aumentado un 55%. Unos 5.400 millones de euros más que en el 2018. Y el porcentaje del gasto en conciertos es de un 3,7%, lejos del 4,19% del 2018». A su juicio, «la apuesta por nuestro sistema sanitario es total, la cantinela de la privatización no deja de ser eso, una cantinela».