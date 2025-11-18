Suscríbete a
Cultura

La Junta deberá ceder la antigua Biblioteca al Estado para trasladar el Museo de Bellas Artes de Córdoba

El edificio de Amador de los Ríos pertenece a la Administración autonómica y tiene que ser de la central

Antigua Biblioteca Pública, en la calle Amador de los Ríos
Antigua Biblioteca Pública, en la calle Amador de los Ríos Valerio Merino
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Primer obstáculo burocrático para el proyecto de llevar el Museo de Bellas Artes de Córdoba al edificio de la antigua Biblioteca Pública Provincial, en la calle Amador de los Ríos. No es insalvable, pero sí necesita una tramitación que puede no ser fácil: ... el edificio tiene que pertenecer al Estado y ahora forma parte del patrimonio de la Junta de Andalucía.

