La Junta deberá ceder la antigua Biblioteca al Estado para trasladar el Museo de Bellas Artes de Córdoba

Primer obstáculo burocrático para el proyecto de llevar el Museo de Bellas Artes de Córdoba al edificio de la antigua Biblioteca Pública Provincial, en la calle Amador de los Ríos. No es insalvable, pero sí necesita una tramitación que puede no ser fácil: ... el edificio tiene que pertenecer al Estado y ahora forma parte del patrimonio de la Junta de Andalucía.

Es lo que el Gobierno ha contestado a una pregunta que han formulado en el Congreso tres diputados de Vox, entre ellos José Ramírez del Río, elegido por la circunscripción de Córdoba. En ella se cuestiona sobre el momento en que se instalará definitivamente el Museo de Bellas Artes en la antigua Biblioteca Pública Provincial y la respuesta del Gobierno establece una condición para el proyecto de que el espacio cultural, ahora muy limitado en la plaza del Potro.

Según el texto, para que el Museo de Bellas Artes esté en la que hasta finales de 2023 fue la Biblioteca Pública del Estado es necesario «resolver con carácter previo las cuestiones de titularidad». Porque el Ejecutivo recuerda que el Museo de Bellas Artes es de propiedad estatal y gestión transferida. Es decir, pertenece a la Administración central, pero desde la transferencia de las competencias a las comunidades autónomas la gestión es de la Junta de Andalucía.

Es lo mismo que sucede con el Museo Arqueológico: el edificio es estatal y se encarga de su funcionamiento la Consejería de Cultura del Gobierno autonómico. Por eso es el Ministerio el que está realizando las obras de reconstrucción y ampliación. El Archivo Histórico Provincial, en la calle Pompeyos, también se encuentra en la misma situación.

Convenio

Para el traslado, según el Ejecutivo, «se necesita que el bien inmueble sea de titularidad estatal o se le haya cedido al Estado». La conclusión deja la pelota en el tejado de la Administración autonómica: «Estos trámites no dependen del Estado». Es decir, en la respuesta parlamentaria se establece que es la Junta de Andalucía quien debe dar el primero paso para la cesión.

Es lo que establece la normativa después del convenio que firmaron en 1985 el Ministerio de Cultura y la Junta de Andalucía sobre gestión de los Archivos y Museos de titularidad estatal, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado de 18 de enero de aquel año.

El edificio de la calle Amador de los Ríos, que había formado parte del Obispado de Córdoba, pertenece a la Junta de Andalucía, como pudo confirmar ABC de varias fuentes distintas en la Consejería de Cultura.

Para el proyecto de llevar el Museo de Bellas Artes deberá comenzarse con un proceso de conversaciones entre la Administración central y la autonómica que termine con la cesión del edificio. Y tal y como insiste la respuesta, será la propia Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico la que tenga que iniciar los trámites.

A este convenio se ceñía también la construcción de la nueva Biblioteca Pública Grupo Cántico, que financió el Ministerio de Cultura y gestiona la Junta, pero, ¿cómo es que la anterior también era de titularidad autonómica? La respuesta es que la institución cultural, que antes había estado en la calle Pedro López, se trasladó a la calle Amador de los Ríos en 1984, cuando el convenio todavía no existía.

La cesión del edificio tendrá que ser ahora la prioridad para un proyecto que para la Consejería de Cultura era la solución a la falta de espacio del antiguo hospital de la Caridad y que no necesitaba todos los trámites para construir un nuevo edificio y expropiar los terrenos.