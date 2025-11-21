Suscríbete a
Salud

La Junta creará 459 plazas para el sistema sanitario público en la provincia de Córdoba, más de 300 en el Reina Sofía

El consejero anuncia una Estrategia de Investigación que potenciará el papel del Imibic

El Hospital Reina Sofía de Córdoba, segundo hospital andaluz con mejor reputación según MRS

El Hospital Reina Sofía busca un plan para desatascar el tránsito de 17.000 personas a diario

Antonio Sanz, entre el director del Imibic y el del hospital Reina Sofía
Luis Miranda

Córdoba

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía incorporará un total de 459 nuevos profesionales al sistema sanitario público en la provincia de Córdoba. Lo ha anunciado este viernes el consejero de Salud, Antonio Sanz, en una comparecencia en el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).

