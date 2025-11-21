La Junta creará 459 plazas para el sistema sanitario público en la provincia de Córdoba, más de 300 en el Reina Sofía

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía incorporará un total de 459 nuevos profesionales al sistema sanitario público en la provincia de Córdoba. Lo ha anunciado este viernes el consejero de Salud, Antonio Sanz, en una comparecencia en el Instituto Maimónides ... de Investigación Biomédica de Córdoba (Imibic).

Sanz ha asegurado que «es una importante noticia», en el marco de la oferta de empleo público, que se tiene que publicar antes de que termine este año 2025, y que se suma a las de 2022, 2023 y 2024 que ahora están en desarrollo. De estas 459, un total de 360 serán del hospital Reina Sofía.

«Suponen una mejor asistencia para todos en una oferta de empleo público que incluye 10.200 plazas», ha resumido Antonio Sanz. Aunque se publique ahora, será en 2026 cuando se desarrolle, y al terminar supondrá la estabilización del 96 por ciento del personal sanitario.

El refuerzo permitirá la puesta en marcha de la nueva unidad específica para terapias del proyecto Carpi, de la red de ensayos clínicos, en la que desarrollarán su labor 37 nuevos profesionales. Sanz ha recordado la buena marcha de las obras del edificio de consultas externas del materno-infantil como clave en el crecimiento del centro sanitario.

En su visita, Antonio Sanz ha elogiado el trabajo del Imibic, donde el ámbito sanitario y el universitario «suman una aportación conjunta a la sociedad», mediante la investigación que permite añadir salud y calidad de vida a los ciudadanos con la llegada de nuevos tratamientos.

Estudios

Ha recordado que son 49 grupos de investigación, con más de 7.000 pacientes involucrados. «Se ha duplicado el número de estudios en los últimos cuatro años, con 430 activos en estos años», ha insistido el consejero.

Por eso la Junta impulsará la Estrategia de Investigación e Innovación en Salud, que nacerá antes de final de este año. «Dentro de ella estarán las terapias avanzadas y la medicina de precisión y personalizada», según el consejero de Salud, que ha recordado que serán «mejoras en la atención».

El objetivo es que «el conocimiento se convierta en mejores diagnósticos, mejores tratamientos y más esperanza de vida para los cordobeses y andaluces». Organismos como el Imibic, ha destacado, son clave para conseguirlo, como también el Plan de Terapias Avanzadas.