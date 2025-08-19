La Junta busca entidades para formar a 650 parados de cara a trabajar en la Base Logística de Córdoba

Vista aérea del estado actual de la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, con la urbanización y el vallado perimetral totalmente acabados

La Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo ha publicado en el BOJA la primera convocatoria de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para buscar centros de formación que preparen a desempleados para que puedan ocupar los futuros puestos de trabajo que generen tanto la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) como sus empresas auxiliares.

La Junta explicó, en un comunicado, que el presupuesto de esta primera convocatoria supera los 1,3 millones y el plazo de solicitud para las entidades interesadas en participar, para poder impartir los cursos, está abierto desde hoy y hasta el 8 de septiembre. El objetivo es llegar a formar a casi 7.000 personas desempleadas en tres anualidades, de 2025 a 2027, gracias a una inversión que en total alcanzará los 9,1 millones durante ese periodo.

Para ello, se han definido 110 especialidades formativas en un proyecto singular que se impartirá con la colaboración de unas 174 entidades. En concreto, en esta primera edición se han planificado 43 cursos y la Junta reveló que, con esta primera convocatoria, está prevista la preparación de 645 alumnos.

En cuanto a las posibles entidades beneficiarias, desde la Administración regional se explicó que podrán concurrir a estas subvenciones centros de formación privados y los constituidos como instituciones sin fines de lucro, así como entidades de formación públicas de Corporaciones locales.

1.600 empleos

El porcentaje máximo de la subvención a solicitar será del cien por cien de la cuantía de la actividad formativa, siendo el plazo máximo para resolver y publicar las resoluciones del procedimiento seis meses, a contar a partir del día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes.

El pago de la subvención se efectuará de forma anticipada, sin justificación previa, por el 70% de los fondos concedidos mientras el 30% restante será liquidado una vez justificada dicha subvención. En el caso de las Corporaciones locales, se procederá al pago anticipado del cien por cien de la subvención

Entre todas las especialidades habrá cursos sobre digitalización en operaciones logísticas, Inteligencia Artificial (IA) aplicada al marketing, especialista en Big Data o en IA, robótica y automatización para la automoción, ciberseguridad o instalación y mantenimiento de redes 5G. Pero también se ofrecerá formación en otros oficios más tradicionales como carpintería de aluminio, soldadura, calderería industrial, diseño mecánico, fabricación mecánica.

El primer ciclo de cursos tiene un presupuesto de más de 1,3 millones sobre un total de 9,1 que invertirá la Junta en esta formación

Se trata, explicaron desde la Administración regional, de un amplio abanico de opciones que se han concretado según las especialidades detectadas en el Estudio de Necesidades Formativas y en función de los requerimientos de profesionales que han trasladado las empresas tractoras que trabajarán de forma estrecha con la Base Logística.

La oferta de FP para el Empleo contempla dos líneas de actuación. La primera, para personas trabajadoras desempleadas en modalidad presencial y con especialidades no vinculadas a certificados profesionales. Por su parte, la segunda contempla actuaciones de formación profesional de Grados C, también en modalidad presencial.

La BLET, destacó el Gobierno autonómico, supondrá «un extraordinario impulso económico y social para la ciudad y su entorno más cercano». Las nuevas instalaciones, recordó, precisarán de unos 1.600 trabajadores, de los que en torno a 1.200 será personal civil y los restantes 400, militar.

Un porcentaje del 30% de los puestos que se ofertarán corresponderá a personal altamente cualificado en áreas tecnológicas, sobre todo en digitalización, siendo clave la formación en la rama de Inteligencia Artificial, informática o de telecomunicaciones.