Salud anuncia que la apertura de las nuevas Urgencias de Levante será antes de final de año

La consejera de Salud ha acudido al Reina Sofía para la presentació del proyecto 'Detect.-sHD'

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, ha anunciado este viernes, durante una visita al Reina Sofía, que el tercer punto de Urgencias extrahospitalarias de Córdoba, que se ubicará en el centro de salud Levante Sur, entrará en funcionamiento antes de final de año.

Su puesta en marcha se está alargando. El anterior plazo que se había dado desde el SAS era el horizonte de que pudiera abrir sus puertas en los primeros días de otoño.

Hernández ha señalado que lo que se pretende es que esté operativo para atender el periodo de alta frecuentación vinculado a las infecciones respiratorias agudas. Desde la Consejería, se recordó que las obras de estas instalaciones, enlas que se han invertido 920.000 euros, ya se han culminado. Actualmente, se está con las tareas de equipamiento y la contratación de personal.

El objetivo de este tercer punto de Urgencias en la capital, que se suma al del centro de salud Castilla del Pino y al del Sector Sur, es reducir la carga de pacientes en este servicio que tiene el Reina Sofía. Esta misma semana, el PSOE había denunciado que este equipamiento acumula «nueve meses cerrado», después de que el SAS terminara las obras a finales del pasado ejercicio.

Presentación del proyecto 'Detect-SHD'

La consejera ha señalado igualmente que el edificio de consultas externas del Materno Infantil del Reina Sofía está «muy pronto a su finalización» y se pondrá en marcha en el primer trimestre del año próximo.

La construcción de este inmueble, con una superficie de 10.572 metros cuadrados distribuidos en cinco niveles (uno subterráneo), ha supuesto una inversión de 19,3 millones. El inmueble albergará un total de 147 consultas para prestar asistencia ambulatoria infantil y ginecológica.

Hernández ha abordado estos dos proyectos con motivo de su visita al Reina Sofía para presentar 'Detect-SHD', un «proyecto pionero e innovador» de detección temprana de valvulopatías. Se pone en marcha en el marco del Plan Integral de Salud Cardiovascular de Andalucía. Desde Salud, se ha destacado que este programa puede beneficiar al 18% de la población de la región.