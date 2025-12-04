La Junta de Andalucía tendrá la última palabra sobre la subida del agua en Córdoba para 2026 y 2027

La Comisión Provincial de Precios, un órgano que depende de la Consejería de Hacienda y Economía de la Junta de Andalucía, será la que decida finalmente sobre la subida del precio de las tarifas del agua en Córdoba que ha planteado Emacsa para ... dos años seguidos: 2026 con un alza del 2,2% y 2027, con un aumento del 1,9%.

Eso sí, lo hará con un informe contrario de la Intervención Municipal a esta subida bianual al entender, entre otras razones aportadas en un extenso informe de más de veinte folios, que la empresa municipal rompería el principio de anualidad tributaria que, según el órgano fiscalizador, debe regir este tipo de valoraciones tarifarias.

«¿Dónde estaría el límite?», se pregunta la interventora. «¿Se podrían aprobar tarifas para tres, cuatro o cien años?». La respuesta que da la interventora es negativa al respecto basándose en la naturaleza económica-presupuestaria de estos precios y los estudios de costes del servicio que los soportan. El informe, al que ha tenido acceso ABC, entiende que no se puede hacer una previsión de costes para 2027 sobre la de 2026 y además se pide proporcionalidad y ponderación «a la hora de hacer el reparto de costes».

Alza del agua a revisión

Lo que la alta funcionaria de fiscalización del Ayuntamiento viene a decir y con bastante jurisprudencia y normativa, es que solamente se ha permitido subidas de dos ejercicios a la vez en dos casos excepcionales: cuando se llega a final de n ejercicio y se acaba aprobando dos años en un mismo lote -aprobar precios en diciembre y en enero tener que aprobar los siguientes-; o por una subida de tal envergadura que se recomienda fraccionar en dos ejercicios la misma.

«El principio de anualidad tributaria [que invoca la Intervención] establece que los impuestos debe ser establecidos y recaudados en base a periodos anuales, es decir, cada año fiscal se considera como una unidad independiente para la aplicación de los impuestos», argumenta el órgano municipal que recuerda que Emacsa aprobó las tarifas de 2025 siguiendo este principio.

El consejo de Emacsa ya aprobó con la mayoría del PP esta subida para 2026 y 2027 pero ahora tendrá que pasar por la Comisión Provincial de Precios que será quien tenga la última palabra. El PSOE ha pedido este jueves al alcalde de Córdoba que retire la subida de 2027 tras este informe contrario de Intervención.