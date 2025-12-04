Suscríbete a
ABC Premium

Tributos

La Junta de Andalucía tendrá la última palabra sobre la subida del agua en Córdoba para 2026 y 2027

Un informe de la Intervención Municipal se opone al aumento del 2,2% y 1,9% de una tacada para ambos ejercicios que aprobó Emacsa

Emacsa plantea una subida del agua del 2,1% en Córdoba para 2026

Emacsa aprueba una subida del 1,9% para el agua en 2027 que se añade al 2,1% que subirá el próximo año

Una gota de agua saliendo de un grifo en una vivienda de Córdoba
Una gota de agua saliendo de un grifo en una vivienda de Córdoba Valerio Merino

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Comisión Provincial de Precios, un órgano que depende de la Consejería de Hacienda y Economía de la Junta de Andalucía, será la que decida finalmente sobre la subida del precio de las tarifas del agua en Córdoba que ha planteado Emacsa para ... dos años seguidos: 2026 con un alza del 2,2% y 2027, con un aumento del 1,9%.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app