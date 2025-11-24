Suscríbete a
Carreteras

La Junta de Andalucía licita el proyecto de remodelación de 42 kilómetros de la A-306 entre El Carpio y Jaén

Forma parte de los planes de la Consejería de Fomento para mejorar la conexión entre Córdoba y Jaén

Tramo de la carretera A-306 entre Córdoba y Jaén
ABC Córdoba

Córdoba

La Junta de Andalucía completará la mejora de la seguridad vial y el aumento de capacidad de la carretera que conecta las provincias de Córdoba y Jaén (A-306), una vieja reivindicación que en un principio se iba a acometer como una autovía ... de nuevo cuño, desestimada por su alto coste.

