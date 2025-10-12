Suscríbete a
La Junta de Andalucía colocará más de 15 kilómetros de vallado y pasos alternativos para proteger al lince ibérico en carreteras de Córdoba

La Consejería de Fomento adjudica por 392.000 euros medidas para reducir los atropellos en las vías A-431, A-432 y A-455, que incluyen a Sevilla

Junta y Ayuntamiento fijarán el alcance de la nueva excavación en los restos de la Ronda Norte

Un paso subterráneo en la carretera A-431 de Córdoba a Palma del Río
ABC Córdoba

Córdoba

La Junta de Andalucía colocará vallas y otras medidas de protección para reducir el riesgo de atropellos de lince ibérico en carreteras de la provincia Córdoba. Las actuaciones también abarcarán algunas vías de la provincia de Sevilla.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha adjudicado a Asfaltos Jaén por 392.768 las obras de mejora de la seguridad vial en varios tramos de las carreteras A-431 (de Córdoba a Palma del Río), A-432 y A-455.

