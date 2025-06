El 26 de junio arrancan las proyecciones en los cines de verano de Córdoba

Los cines de verano calientan motores. Delicias y Fuenseca ya tienen fecha de inicio de las proyecciones y el Coliseo San Andrés se somete a trabajos de acondicionamiento para abrir en la recta final de este mes o primeros de julio. Como en 2023 y 2024, el Olimpia seguirá cerrado.

Antoni Amil, el empresario cordobés que tiene un acuerdo desde el pasado año con los herederos de Martín Cañuelo -falleció en 2023- para gestionar los recintos de su propiedad (Delicias, Fuenseca y Olimpia), explicó ayer a ABC su calendario para el inicio de la actividad. El Delicias será el que arranque el estío cinematográfico al aire libre el 26 de junio, jueves, con 'Padre no hay más que uno 5', última entrega de la exitosa saga de Santiago Segura. Desde el día 12, se podrán comprar las entradas en la web el 'mundodelespectaculo.es'.

El Fuenseca, siguió este empresario, empezará su actividad «el 27, 28 y 29 de junio». Será con un ciclo de «cine mudo con grupo de música, al estilo de los años 20». La primera cinta que se exhibirá será 'Sol y sombra' con el grupo de rock 'Lady Coulson'. El 28 se proyectará 'Mi tío Jacinto', sin actuación musical. El cierre será con 'Sangre y arena' con la música de 'Pelomono'.

Estado que presenta actualmente el cine Olimpia, que de nuevo no se abrirá este verano valerio merino

Estas tres películas serán de acceso gratuito, ya que el ciclo se promueve con el Ayuntamiento y Tauro Films -todas las cintas están ligadas al mundo del toro-. Las entradas se podrán lograr en este cine desde las 21.15 horas el día de exhibición -hasta completar aforo- y se proyectan a las 22.00 horas. Tras acabar esta cita, indicó Amil, arrancará la actividad habitual del Fuenseca, que tendrá como primera película 'Sujétame el cubata'.

Tres años sin actividad en el Olimpia

El Olimpia, siguió, «no podemos abrirlo hasta que no hagamos el parking subterráneo». «En ese recinto, tenemos escaleras, no hay rampas... No hay acceso para minusválidos. Cuando hagamos el aparcamiento, acometeremos las actuaciones de accesibilidad universal», reflexionó. Este cine sumará su tercer ejercicio sin actividad después de que cerrara en 2023 -no abrió ninguno por la muerte de Martín Cañuelo- y 2024.

Amil señaló que Delicias y Fuenseca tendrán actividad «hasta primeros de septiembre». «Ya veremos si prolongamos un poco más», dijo.

Y en el Coliseo San Andrés, el empresario José María Casado, con amplia experiencia en el mundo de la exhibición, será quien vuelva a gestionarlo este estío, como pasó en 2024. Explicó que ahora mismo este recinto se está sometiendo a «obras de acondicionamiento. No queremos poner fecha de apertura hasta que las veamos acabadas».

No obstante, Casado indicó que su intención es iniciar las proyecciones a «finales de junio o principios de julio», salvo que hubiera algún contratiempo con los trabajos.

