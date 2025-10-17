Suscríbete a
Cultura

De Julio Romero de Torres a Pedro Bueno: Cajasol muestra la evolución de la pintura del siglo XX en Córdoba

La Real Academia y la institución recogen obras de grandes autores contemporáneos como Ángel López Obrero y Daniel Vázquez Díaz

Julio Romero de Torres dialoga con la Marilyn de Warhol en la Fundación Cajasol

'Rivalidad' ya está a la vista de todos en el Museo Julio Romero de Torres de Córdoba

Obras en la exposición en la Fundación Cajasol
ABC Córdoba

Córdoba

La sede de la Fundación Cajasol en Córdoba acoge, del 17 de octubre al 19 de noviembre de 2025, la exposición '5 Maestros Cordobeses en la estela de Romero de Torres y Vázquez Díaz', que rinde homenaje a la memoria y al legado ... artístico de Horacio Ferrer, Rafael Botí, Pedro Bueno, Ángel López-Obrero y Antonio Rodríguez Luna, cinco figuras fundamentales en la historia de la pintura española del siglo XX.

