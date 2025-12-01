A juicio por coaccionar a su marido en el divorcio reteniendo obras de arte para que renunciara a la custodia de sus hijos

Las separaciones nunca son versallescas. Es justo lo que ocurrió en medio de un proceso de divorcio en el que una vecina de Córdoba retuvo unas obras de arte -entre ellas una corona de la imagen de la Divina Pastora que pertenecía a ... la parroquia de la Trinidad- que estaban en la casa familiar ya que su entonces marido se dedicaba a la restauración advirtiéndole de que no se las devolvería hasta que no renunciara a la custodia de los hijos menores que tenían en común.

El caso ha llegado a un juzgado de lo Penal de la capital cordobesa que sentará en el banquillo a esta mujer acusada de un delito de coacciones por lo que se enfrenta a una pena de 14 meses de multa. El Ministerio Fiscal le acusa sólo de coacciones y no de hurto cometido en el marco del proceso de divorcio que mantiene desde 2022 con su entonces cónyuge, al no haberse podido acreditar la legítima propiedad de los objetos en cuestión. Mientras, la acusación particular le acusa de un delito de hurto en concurso con un delito de coacciones y pide 15 meses de prisión y 18 meses de multa.

Según recoge el escrito de acusación fiscal, en los meses de octubre y noviembre de 2022 la acusada actuó con el propósito de presionar a su esposo para que renunciara a la custodia compartida de sus hijos y al derecho a percibir una pensión compensatoria. El Ministerio Público sostiene que la acusada retuvo diversos objetos vinculados a la actividad profesional del perjudicado, restaurador de obras de arte, afirmando que «no le devolvería unos objetos hasta que él no renunciara a la custodia compartida de sus hijos y a recibir una manutención«.

Los objetos inicialmente sustraídos, según el relato fiscal, incluían una réplica de la Virgen de la Salud de resina; una pieza de madera con ornamentación árabe tallada; una mano tallada en madera de pino una pieza de cera verde con la imagen de la Virgen de la Sierra de Cabra y la corona de la Divina Pastora que la acusada entregó posteriormente a dicha entidad religiosa.

El escrito del fiscal detalla que parte de los objetos permanecen en el domicilio familiar, mientras que otros habrían sido entregados por la acusada a terceras personas al considerar que eran ellas quienes ostentaban su propiedad. La acusación del fiscal solicita para la procesada una multa de 3.360 euros y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, además del pago de las costas del procedimiento.