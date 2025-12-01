Suscríbete a
A juicio por coaccionar a su marido en el divorcio reteniendo obras de arte para que renunciara a la custodia de sus hijos

Entre otras piezas la acusada retuvo una corona de la Divina Pastora esta mujer acusada de usar el arte sacro para coaccionar a su ex pareja

Entrada al Juzgado de Guardia de una mujer en la Ciudad de la Justicia de Córdoba
Pilar García-Baquero

Córdoba

Las separaciones nunca son versallescas. Es justo lo que ocurrió en medio de un proceso de divorcio en el que una vecina de Córdoba retuvo unas obras de arte -entre ellas una corona de la imagen de la Divina Pastora que pertenecía a ... la parroquia de la Trinidad- que estaban en la casa familiar ya que su entonces marido se dedicaba a la restauración advirtiéndole de que no se las devolvería hasta que no renunciara a la custodia de los hijos menores que tenían en común.

