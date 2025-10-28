Suscríbete a
El jugador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad Carlos Gómez entra en la prelista de la selección española de fútbol sala

Dentro de la historia de la entidad blanquiverde, únicamente Alberto Saura había recibido la llamada de la selección absoluta mientras portaba la elástica del Córdoba Patrimonio de la Humanidad

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad suma su segunda victoria consecutiva ante Valdepeñas (0-1)

Carlos Gómez celebra un tanto durante esta temporada
Daniel Aragón

Córdoba

El buen estado de forma del Córdoba Patrimonio de la Humanidad ha brindado una de las mejores noticias para uno de los jugadores de su plantel. Tras erigirse como uno de los jugadores blanquiverdes más destacados, Carlos Gómez ha recibido el llamado de la ... selección española absoluta de fútbol sala. El ala zurdo toledano ha entrado en la prelista del seleccionador Jesús Velasco junto a otros 30 jugadores de cara al partido amistoso que España disputará en Italia el próximo 11 de noviembre.

