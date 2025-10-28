El jugador del Córdoba Patrimonio de la Humanidad Carlos Gómez entra en la prelista de la selección española de fútbol sala

A pesar de su corta pero destacada trayectoria, Carlos Gómez ya ha sido internacional con la selección española en las categorías sub-17 y sub-19. Sin embargo, esta convocatoria tiene un valor especial: es la segunda vez en la historia que un jugador del Córdoba Patrimonio es llamado por la selección absoluta.
Un único caso dentro del Córdoba Patrimonio
El único precedente fue Alberto Saura, quien fue convocado en noviembre de 2020 para disputar un amistoso frente a Brasil. Además, dentro de esta lista estará junto al cierre cordobés Bebé, jugador que milita en ElPozo Murcia, y Cecilio Morales, ala del Inter Movistar.
La llegada del jugador natural de Olías del Rey en calidad de préstamo por parte del Palma Futsal ha tenido un impacto inmediato en la entidad blanquiverde. En siete partidos, Carlos Gómez ha anotado cinco goles, precisamente, el último de estos fue decisivo en la jornada pasada en la victoria ante Viña Albali Valdepeñas, equipo en el que la temporada pasada logró ocho dianas.
Ahora, el ala del Córdoba Patrimonio tendrá que que esperar hasta el lunes 3 de noviembre para conocer si estará presente en la lista de los catorce elegidos que viajarán a Italia el 9 de noviembre. Hasta ese entonces, Carlos Gómez tiene la oportunidad de dar argumentos de peso al seleccionador Jesús Velasco si realiza un buen partido este domingo ante el Quesos Hidalgo Manzanares.
