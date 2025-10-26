Suscríbete a
tribunales

La jueza amplía los cargos contra la banda criminal de 'Rambito' por blanqueo y trafico de hachís camuflado entre tomates

El sumario y las piezas separadas han concluido e incluye delitos de conducción temeraria, atentado, lesiones, daños y falsificación de matrículas

La Audiencia juzgará al Rambito y su banda: el narco cordobés que usó tomates para camuflar 22 toneladas de hachís

Golpe al narcotráfico desde Córdoba | Bolas de droga que emulaban ser tomates; así se camuflaron más de 22 toneladas de hachís

Agentes durante la presentación de los resultados de la operación 'Califa-Trucks' en Córdoba
Pilar García-Baquero

Córdoba

La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha dictado un auto por el que declara concluso el sumario de la operación 'Califa-Trucks', una investigación que comenzó en 2022 y que ha permitido desmantelar una red internacional dedicada al tráfico de hachís ... camuflado entre cargamentos de tomates, con un volumen de negocio estimado en 45 millones de euros cuyo cabecilla era A.G.P. apodado 'Rambito'. La causa será remitida a la Audiencia Provincial de Córdoba, que asumirá el enjuiciamiento de los veinte procesados.

