Un juez investiga una denuncia contra Satse por supuesta falsificación documental en una dimisión

El denunciante defiende que «se manipuló el cese de un miembro de la junta de personal del Hospital Reina Sofía, para expulsarle de dicha junta»

Reunión entre SATSE y la dirección del Hospital Reina Sofía de Córdoba
Un Juzgado de Instrucción de Córdoba ha abierto una investigación tras recibir una denuncia contra miembros de la dirección del Sindicato de Enfermería (Satse) en la provincia por supuesta falsificación documental en materia electoral y de representación de los trabajadores, tras presuntamente manipular la ... dimisión de un miembro de la junta de personal del Hospital Reina Sofía, para expulsarle de dicha junta.

