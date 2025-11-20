Suscríbete a
tribunales

El juez avala el expediente disciplinario al sargento de la Guardia Civil investigado en el caso de las obras de la Comandancia de Córdoba

El Tribunal Militar Central entiende que el cese es justificado para el sargento de Córdoba por «riesgo a la disciplina y la imagen de la Guardia Civil»

El coronel Carretero declara ante la jueza por los amaños de contratos en las obras de la Comandancia de la Guardia Civil

La investigación del caso de los amaños de contratos en la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba se prorroga seis meses más

Fachada principal del Cuartel de la Guardia Civil de Córdoba
Fachada principal del Cuartel de la Guardia Civil de Córdoba
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

El Tribunal Militar Central ha desestimado el recurso presentado por un sargento primero de la Guardia Civil de Córdoba contra la medida cautelar de cese de funciones durante tres meses, impuesta tras la incoación de un expediente disciplinario por una presunta falta muy grave ... de abuso de atribuciones.

