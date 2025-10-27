Suscríbete a
Más jueces y recursos: la receta de los operadores para acabar con el colapso de la Justicia en Córdoba

La situación es «reversible», según los profesionales del sector, que justifican la sobrecarga en factores estructurales

Civil, social y violencia sobre la mujer, las jurisdicciones más saturadas que precisan un refuerzo urgente

Colapso récord: los juzgados de Córdoba necesitarían más de dos trimestres para resolver los casos pendientes, que llegan ya a 67.738

Acceso principal a la Ciudad de la Justicia de Córdoba
Acceso principal a la Ciudad de la Justicia de Córdoba
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

«Nada se parece tanto a la injusticia como una justicia tardía». El aforismo senequiano se ha convertido en una triste máxima endémica en los tribunales cordobeses. El estado de congestión de los distintos órganos (algunos, más al borde del colapso que otros) sigue agravándose ... año tras año, dilatando la resolución de los expedientes. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hablan de unos 67.700 asuntos pendientes, un 21,7% más que los que había en el mismo periodo de 2024.

