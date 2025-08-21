Juanma Moreno replica a las críticas del PSOE por no acudir a la Mezquita: «El alcalde me dijo que no hacía falta que fuera a Córdoba»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, respondió este miércoles, en una comparecencia en Málaga, a las críticas del PSOE por no haber viajado a visitar la Mezquita-Catedral tras el incendio que sufrió el 8 de agosto -al día siguiente, la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, acudió a visitar el monumento-.

Explicó que, a pesar de que podía haber llegado «en hora y media», no lo hizo porque las «autoridades locales» le dijeron que no era necesario que acudiese, y porque él no es partidario de hacerse «fotos gratuitas en situaciones que son complejas».

En este sentido, Moreno explicó que, cuando tuvo conocimiento del siniestro que afectaba a este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, habló con el alcalde, José María Bellido, sobre el incendio, que «se apagó esa misma noche, gracias al protocolo que tienen establecido los bomberos, que se conocen perfectamente la Mezquita y saben lo que tienen que hacer, con el Cabildo [entidad eclesiástica responsable del monumento]». «El alcalde me dijo que no hacía falta que fuera a Córdoba», argumentó el presidente del Gobierno autonómico.

Contacto permanente

Defendió que «uno tiene que estar donde a uno le necesitan» y también «poner los medios», poniendo como ejemplo el que si alguien tiene que ser sometido a «una operación a vida o muerte y está el cirujano allí, yo creo que yo no puedo estar allí también y ponerme una bata, porque poco voy a ayudar». Por eso, en «lo que tengo que ayudar es en que haya los medios disponibles para que el cirujano pueda operar con garantías».

De hecho, desveló, «siempre» llama primero al consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, y le pregunta si va al lugar en que se está produciendo un siniestro. «Cuando las situaciones se controlan, afortunadamente», como pasó en el incendio de la Mezquita-Catedral, no ve preciso desplazarse.

Eso sí, incidió en que, tras conocer que se había desatado un incendio en el monumento, «llamé al alcalde y al obispo [Jesús Fernández], y estuve encima de todas las autoridades que allí los representan y fueron ellas las que me dijeron que no era necesaria mi presencia». «Por tanto, yo cumplo con esa norma de cortesía de tener en cuenta lo que me dicen las autoridades locales», finalizó.