Suscríbete a
ABC Premium
Deportes
Alavés - Sevilla y Murcia - Betis, en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Cultura

Juan Miguel Moreno Calderón: «He querido transmitir mi propia pasión por el piano y por los pianistas»

El impulsor del festival Rafael Orozco y exdirector del Conservatorio dedica un libro a los intérpretes que dejaron huella en el instrumento

El papel de Moreno Calderón en la cultura municipal crece con la Presidencia del Consorcio Orquesta de Córdoba

El Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba recibe el ímpetu y del joven intérprete japonés Mao Fujita

Juan Miguel Moreno Calderón, junto a un piano
Juan Miguel Moreno Calderón, junto a un piano Valerio Merino
Luis Miranda

Luis Miranda

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Mucho antes que concejal, coordinador general de Políticas Culturales del Ayuntamiento de Córdoba y hasta que director del conservatorio, Juan Miguel Moreno Calderón fue un notable pianista, y nunca ha dejado de trabajar por la música. El ejemplo está en el Festival Rafael Orozco ... , que impulsa y dirige desde hace dos décadas, o la tesis dedicada al intérprete cordobés.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app