A partir del próximo martes y hasta el viernes, Córdoba será anfitriona del XVII Congreso Mundial de la Organización de Ciudades Patrimonio Mundial (OCPM) principal entidad que engloba a las ciudades Patrimonio de la Humanidad. Este congreso se realiza cada dos años y la ... última vez que una ciudad española lo albergó fue Santiago de Compostela en 1999. La inauguración será en la Mezquita-Catedral y las sesiones en el vecino Palacio de Congresos. Estarán representadas, a nivel de alcaldes y concejales, más de 120 ciudades de las 300 de todo el mundo que cuentan con algún bien patrimonial reconocido por la Unesco y tendrá por tema la habitabilidad

Córdoba se engalana con este gran evento para celebrar los 40 y 30 años, respectivamente, de sus primeras declaraciones de Patrimonio de la Humanidad para Córdoba: la de la Mezquita-Catedral (1984) y la del centro histórico, un total de 246 hectáreas de calles estrechas, plazas singulares y casas únicas (1994). Ambas fueron aumentadas con dos más, la Fiesta de los Patios (2012) y Medina Azahara (2018) que convierten a Córdoba en la primera ciudad española en alcanzar cuatro declaraciones universales.

Patrimonio es la herencia cultural propia del pasado de una comunidad, disfrutada y mantenida en el presente y obligada a ser transmitida a las generaciones futuras y Córdoba recoge su importancia en la historia donde fue tres veces capital: de la Bética romana, del Califato Omeya y de la frontera cristiana durante la Reconquista. Esos periodos dieron a nuestra ciudad un patrimonio inmueble y mueble excepcional, una nómina de personajes de primera magnitud y un poso histórico, intangible, que forma parte del alma de Córdoba y empapa a sus habitantes.

Como todas las ciudades, sufrió el vandalismo del siglo XIX, invasión francesa, desamortizaciones y derribos de murallas, que liquidó gran parte de ese patrimonio, pero, a diferencia de otras, en el siglo XX supo preservar lo que había sobrevivido. Fuimos la primera ciudad acogida al Real Decreto Ley de 1926 sobre Protección y Conservación de la riqueza artística, para proteger la zona más importante de la ciudad: el casco histórico. Los sucesivos Planes de Ordenación Urbana continuaron esta protección, aumentándola a todos los barrios de las antiguas zonas de la Villa y la Ajerquía.

Y entre todo esto están las personas, sin las que no tiene razón de ser el patrimonio. El casco no puede ser un decorado monumental si no un lugar habitable y para disfrutarlo, primero quien vive en él. Córdoba engrandece todo cuanto toca, por tanto nos engrandece y enriquece a los cordobeses. ¿Qué hacemos los cordobeses por engrandecer y enriquecer Córdoba? Pues cada uno desde su parcela de responsabilidad, desde el cuidado respetuoso, el trabajo honesto o la promulgación de normativas que hagan habitable el centro histórico.