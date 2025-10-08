Así es la joya inmobiliaria que vende Cajasur en el Centro de Córdoba: 19.294 metros; siete plantas; dos sótanos y versatilidad de usos

Cajasur -en los próximos meses, esta marca desaparecerá en su proceso de integración total dentro de Kutxabank- tiene en marcha un proceso de venta de su edificio en la avenida Ronda de los Tejares, números 18 a 24. Se trata de la ... que fue su sede histórica. Este banco ha informado de que la vía que está usando para enajenar este inmueble es cien por cien 'online' en una plataforma accesible únicamente a inversores y operadores cualificados.

La entidad financiera ya evidenció su voluntad de desprenderse de este activo en septiembre de 2022 como consecuencia de la reorganización de todos sus servicios centrales en su edificio de Gran Capitán (fue la sede de la Caja Provincial). Desde el banco, recuerdan que el edificio de Ronda de los Tejares quedó en desuso después de que se realizara una rehabilitación integral de las citadas instalaciones en el céntrico bulevar.

La inversión de aquellos trabajos fue cercana a los diez millones y sirvió para convertir ese inmueble en la sede central de la entidad financiera. La dirección de Cajasur determinó que no era operativa la división de los servicios centrales en dos espacios distintos que se encuentran a unos metros de distancia.

Esta venta, explican en la entidad financiera, responde a la estrategia de desinversión de activos no estratégicos. El inmueble del que se desprende se levantó entre 1966 y 1976, dispone de un total de 19.294 metros cuadrados: 15.823 construidos sobre rasante, distribuidos en 7 plantas, y otros 3.471 correspondientes a dos niveles de sótano.

En el banco, resaltan el interés que puede despertar esta joya inmobiliaria porque es el único en pleno Centro de Córdoba con capacidad y versatilidad para acoger «un hotel, una promoción residencial o sanitaria de volumen».

Reciente precedente

«Su morfología permite también la implantación de enseñas comerciales disponiendo de locales de grandes dimensiones y plantas amplias en el corazón ee la ciudad», han finalizado los interlocutores consultados. Su condición de suelo urbano le da esa versatilidad. Otro atractivo es que en el Centro no abundan este tipo de grandes propiedades que un comprador pueda adquirir de golpe a un único propietario.

Hay que recordar que otra venta de un activo no estratégico para el banco se materializó en el presente ejercicio: a principios de año, la vieja sede de la Fundación Cajasur en Reyes Católicos, 6 pasó a ser propiedad de Filius Gestiona SL, sociedad patrimonial de los hermanos López Magdaleno, dueños del potente grupo empresarial cordobés Magtel. Sus actuales propietarios lo demolerán y constuirán un complejo de 26 apartamentos turísticos.