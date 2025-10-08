Suscríbete a
ABC Premium

economía

Así es la joya inmobiliaria que vende Cajasur en el Centro de Córdoba: 19.294 metros; siete plantas; dos sótanos y versatilidad de usos

El banco tiene activado un proceso de enajenación 'online' de su edificio de Ronda de los Tejares, su sede histórica

Nuevo complejo turístico: 26 apartamentos en la histórica sede de Cajasur en Reyes Católicos

Cajasur pondrá a la venta su sede de toda la vida en la Ronda de los Tejares de Córdoba

Fachada del edificio de Cajasur en Ronda de los Tejares
Fachada del edificio de Cajasur en Ronda de los Tejares valerio merino
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cajasur -en los próximos meses, esta marca desaparecerá en su proceso de integración total dentro de Kutxabank- tiene en marcha un proceso de venta de su edificio en la avenida Ronda de los Tejares, números 18 a 24. Se trata de la ... que fue su sede histórica. Este banco ha informado de que la vía que está usando para enajenar este inmueble es cien por cien 'online' en una plataforma accesible únicamente a inversores y operadores cualificados.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app