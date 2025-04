De José Mercé a Derby Motoreta's: la Noche Blanca del Flamenco en Córdoba y sus claves

Llega la noche sin noche, la noche de insomnio, la noche en que media Córdoba no descansa. La noche en que las horas que no suelen figurar en la agenda están marcadas en rojo con citas a las que no hay que faltar. No es un error ni la falta un uno delante. 2.30, 3.30, 5.30. La hora a la que se duerme está ahora para disfrutar.

En Córdoba se tradujo literalmente por Noche Blanca la expresión francesa 'nuit blanche', que quiere decir noche en vela, sin haber podido dormir. No tienen por qué saberlo quienes la disfrutan, pero sí han aprendido bien el espíritu que hay detrás: al escuchar un rasgueo de guitarra se abole el tiempo de todos los días, se olvidan los compromisos con el descanso y con la prudencia y el cuerpo parece que recupera el vigor de los días grandes. No se puede dormir cuando Córdoba se está llenando de arte jondo.

Y así va a ser cuando el sol se vaya despidiendo de la ciudad y empiece la Noche Blanca del Flamenco, que alcanza su edición número 15. En este tiempo se ha consolidado la cartografía, de forma que cuando se pasa por ciertas plazas de la Córdoba de siempre, los que esta noche no tendrán sueño ni ganas siempre evocarán algún quejío, una guitarra que se rasgó convocando a los duendes telúricos del arte y un zapateado en que el baile volvió a cincelar la mejor escultura efímera.

José Mercé (Las Tendillas, 22.30)

La Noche Blanca del Flamenco se vive en el corazón de Córdoba y nace siempre en Las Tendillas. No falla desde la primera edición que los más impacientes tomarán asiento cuando todavía sea de día, porque en las fechas próximas al solsticio de verano la oscuridad siempre tarda en hacerse. Este año el escenario no estará dando la espalda al reloj y a la calle Gondomar, como es habitual, sino en la parte más próxima a la calle Claudio Marcelo y al instituto Góngora. Allí, a las diez y media de la noche, con el sol de despedida por el oeste, se subirá José Mercé.

José Mercé, en una actuación María Guerra

La Noche Blanca del Flamenco es rica en contraste entre las propuestas, entre veteranos absolutos y noveles que empiecen a darse conocer con un acento propio. El jerezano es de los primeros, un artista que conoció la gloria del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba al ganarlo en 1986 y que desde hace décadas levanta la admiración de los amantes del cante más puro y con mejor conocimiento, pero también de quienes tienen gustos musicales que difieren, y que lo encontraron haciendo incursiones, y por él llegaron a un cierto flamenco. En la pureza o en el mestizaje, la fuerza de su cante será la mejor forma de convocar a los duendes de lo jondo.

Israel Fernández (Plaza de San Agustín, 0.00)

Desde allí habrá que elegir. No se podrá estar en todo, porque así es la Noche Blanca. Conciertos gratis para todos los gustos, pero a veces con horarios coincidentes. Un plato fuerte llega justo a la medianoche, cuando al escenario de la plaza de San Agustín se suba Israel Fernández, un joven autor que parte de unas raíces muy clásicas, pero siempre pendiente de lo contemporáneo, como pone de manifiesto en su último disco, titulado 'Pura sangre', donde muestra su forma de entender la expresión más auténtica.

Gerardo Núñez (Patio de los Naranjos, 0.00)

A esa misma hora muchos podrán disfrutar en el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral de la guitarra de Gerardo Núñez, que caminará entre los palos más clásicos y con la fuerza de sus composiciones.

Mercedes de Córdoba (Entorno de la Calahorra, 1.00)

El flamenco es también baile, la expresión que se hace con el cuerpo y la inspiración del movimiento, y en eso una de las más destacadas en los últimos años es Mercedes Ruiz Muñoz, que lleva a su ciudad en su nombre artístico.

Mercedes de Córdoba, en un espectáculo reciente Raúl Doblado

Mercedes de Córdoba pondrá el acento local a la Noche Blanca a partir de la una de la madrugada en el entorno de la torre de la Calahorra. Llega con el espectáculo 'Sin más', que incluye la sorpresa de adquirir formas distintas según la inspiración de su autora, muy ilusionada por poder llegar a Córdoba en una noche pensada para el flamenco.

Familia de Leyendas (Plaza del Conde de Priego, 1.30)

La Noche Blanca del Flamenco se basa muchas veces en lo imprevisible, y eso se hará realidad en la plaza del Conde de Priego, con un espectáculo que es mucho más que un tributo a artistas fallecidos. Con el título de 'Familia de Leyendas' se rendirá tributo a Chiquetete, Manzanita y Bambino, en las voces de Fran Cortés, José Ortega y Manuel de Angustias, respectivamente, que interpretarán algunas de las canciones con los que sus familiares se hicieron un hueco en la memoria colectiva.

Antonio Carmona (plaza de la Corredera, 2.30)

La plaza de la Corredera es el lugar de los conciertos más populares y recibirá a Antonio Carmona, una voz muy conocida desde sus tiempos de Ketama. Su espectáculo, rodeado por los suyos, estará en clave de una familia flamenca.

José Manuel Tudela (Compás de San Francisco, 3.00)

Continuará la guitarra flamenca a las 3.00 de la madrugada en el Compás de San Francisco y en los dedos de José Manuel Tudela, que hace un viaje por sus recuerdos en 'Terciopelo', con las composiciones del propio autor.

Pedro 'El Granaíno' (Plaza del Potro, 3.30)

Seguirá avanzando la madrugada y a las 3.30 los amantes del flamenco podrán disfrutar del arte de Pedro 'El Granaíno', cantaor que en los últimos años se ha ganado el aprecio de quienes entienden el flamenco como un pasión. La plaza del Potro, lugar flamenco por excelencia, será el escenario.

Derby Motoreta's Burrito Kachimba (Jardines del Alcázar, 5.00)

El fin de fiesta llegará casi a la amanecida siempre temprana de junio, porque el grupo Derby Motoreta's Burrito Kachimba protagonizará el concierto final en los jardines del Alcázar de los Reyes Cristianos.

Se trata de un conjunto que parte del flamenco para hacer una propuesta de rock que tiene muchos seguidores. El público joven, el que más aguanta, lo hará casi con las luces del día.