José María Garzón, empresario del coso de Los Califas: «La plaza de toros está donde los cordobeses quieren»

Una feria abierta. José María Garzón asume su nueva propuesta ferial para Los Califas con la misma «incertidumbre» de siempre. Una inquietud que imagina una ecuación ya conocida (por él) en la que cabe despejar una incógnita y que revalida cómo se encuentra la taurinidad cordobesa. El empresario sevillano de la plaza de toros que cumple seis décadas entiende su algoritmo matemático en base a que las figuras «llenan» y las ferias «abiertas» no acaban por cuajar en estos tiempos en plazas como ésta.

Noticia Relacionada Guía de la Feria de Mayo de Córdoba 2025 Davinia Delgado La celebración arrancará el próximo viernes 23, con el encendido del alumbrado, y finalizará el 30

Entiende el empresario que la novillada del viernes y la corrida del sábado «tendrían que tener más respaldo», deduciendo una acogida mejorable por el momento. Una vez más, Garzón, que no elude pregunta y que habla sin tapujos, explica el contexto empresarial que le toca, su gasto y los intentos que ha habido, «que los habido», por intentar hacer toros al margen de su gestión.

—Describa esta nueva feria.

—Un ciclo con unos carteles con muchísimo atractivo, sin duda. Ver a Borja Jiménez, Oreja de oro el año pasado, a una figura como Perera, a Emilio de Justo, que no ha estado en Sevilla; la novillada con dos cordobeses, la inclusión de Zulueta… El corridón de toros del domingo, con una alternativa de quién está llamado a dar ilusión a los cordobeses… Otras ganaderías.

—¿Está satisfecho con la respuesta de los aficionados?

—Siendo sincero, la demanda está siendo brutal para el día 25, se espera un grandísimo ambiente, no tengo duda. Las dos figuras (Rey y Ortega) con el novillero cordobés Manuel Román han son un muy importante reclamo para esta cita. Creo que podemos vivir un lleno histórico. A la gente le gusta ver a las figuras y si es con un torero de la tierra que lleva años suscitando interés, más.

—Lo dice como si la corrida del sábado y la novillada no tuvieran el mismo calado…

—Le sigo siendo sincero. No.

—¿Le enfada?

—Me piden que abra la feria y lo hago. Con un cartel muy interesante para el aficionado. Por el momento no tiene la demanda que nos hubiera gustado.

—Han sobrepasado los 1.700 abonos…

—Sí, y es una buena noticia. Más de cuatrocientos son para jóvenes. Es una gran noticia, sin duda. Pero, ¿y cómo lo hacemos para que sea rentable? Los que llevamos muchos años dando toros sabemos que un aspecto es lo que todos podamos opinar sobre carteles más abiertos y luego está la realidad. Quiero recordar que a esta plaza han venido matadores que llenan plazas y que suscitan el interés del aficionado en muchos cosos, pero a Córdoba han venido figuras que no han conseguido congregar a más de cuatro mil personas.

«El día 25 podemos vivir un lleno histórico; sueño con dar diez corridas aquí, pero ¿cómo lo hago si luego la gente no va?»

—¿Cuál es el motivo?

—Es sencillo, se habla mucho y se hace poco. A la gente le cuesta ir a los toros.

—Pero, usted es empresario de otras plazas, donde se dan más festejos y la gente va.

—En Córdoba no va la gente. Sueño con dar diez corridas a aquí. Pero, ¿cómo lo hago si luego la gente no va? No descarto dar más festejos. Aunque ahora mismo esta plaza está en el lugar que los cordobeses quieren.

—¿Es porque no hay un torero local que arrastre?

—Esta es una gran afición de toreros cordobeses cuando triunfan. Lo ha demostrado con los años; se desplazan para ir a Sevilla, a Málaga, a Madrid… A dónde sea. Córdoba busca a su torero.

—Su balance hasta el momento, en cualquier caso, ¿es positivo?

—Considero que se están haciendo muchas cosas; divulgación, actos, publicidad acudimos a otros sitios y hablamos de esta feria. Hacemos campaña por Córdoba. Y estamos infinitamente mejor que cuando aterrizamos… Pero queda mucho por hacer. Estoy satisfecho porque antes a las figuras venían a verlas cinco mil, ahora. Van a superar las diez mil. Tenemos que seguir trabajando para que el cordobés vaya más a los toros.

Presupuesto: setecientos mil euros

—¿Qué presupuesto tiene esta feria?

—Hablamos de más de setecientos mil euros. Hay que sumar, el canon, el abono de la propiedad, y todo lo que suponen las contrataciones. La gente debe saber que abrir cada día el coso tiene unos gastos acumulados mínimos de ochenta mil euros. Y las cuentas son las cuentas. Siendo sincero, no es fácil. El presupuesto es una barbaridad. Hablo con la garantía de gestión de otras plazas (Cáceres, Málaga, Santander, Almería)

—¿Cómo cree que mejorarían las cifras en festejos y en rentabilidad?

—Pienso que la afición y la propiedad aún pueden pegarle un giro a esto. Entradas más económicas, igual abordándolo con la perspectiva del compromiso de la propiedad. Podemos estudiar fórmulas para el futuro. Y también el respaldo de todas las instituciones. Más implicación. Es un trabajo conjunto.

Noticia Relacionada Estos son los consejos para la Feria de Córdoba que debes tener en cuenta Juan Palma Te contamos cuáles son las claves para el correcto disfrute de la extensa oferta de actividades programada para los ocho días en El Arenal

—Se ha llegado a hablar este año de que Finito, Julio Benítez y Lagartijo habían pedido la plaza fuera de feria para torear al margen. ¿En qué ha quedado eso?

—Es solo una propuesta. Habían solicitado, hasta dónde sé, torear antes de la feria. Creo que es solo una propuesta.

—¿Qué espera de esta feria?

Un lleno histórico el domingo. Creo que hablo sin dudas. Ojalá y Dios lo quiera. Animo a los cordobeses a que disfruten de los tres festejos.

Más temas:

Plazas

Toros

Córdoba

Feria