José Manuel Cuenca Toribio, el trabajador incansable de la Historia en Córdoba que fue de Andalucía al mundo

Profesores, compañeros y alumnos destacan sus aportaciones al conocimiento de la región y la pasión con que ejerció

José Manuel Cuenca Toribio, en la Facultad de Filosofía y Letras
Luis Miranda

Córdoba

En más de 60 años de carrera como profesor hay tiempo para abarcar gran parte del mundo, muchas épocas y bastantes áreas del pensamiento y de la vida, y eso intentó José Manuel Cuenca Toribio, el historiador que ha fallecido en Córdoba este lunes ... a los 86 años tras una vida en la que se había convertido en referente para el estudio de muchos acontecimientos.

