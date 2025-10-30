Suscríbete a
ABC Premium
Directo
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

Desde mi rincón

¿De verdad nos importa Córdoba?

Córdoba es una ciudad exquisita y debemos ser rigurosos para que los bienes y servicios que tenemos y compartimos con quienes nos visitan, sean catalogados como maravillosos

José Luque

José Luque

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La RAE nos dice que 'prever' es «ver con anticipación» o «disponer o preparar los medios para evitar futuras contingencias». Dicho en román paladino, adelantarse a los acontecimientos para evitar sorpresas desagradables. Los políticos son poco previsores. Creen que políticamente eso no vende. ... Prefieren inaugurar más que mantener en perfecto estado el patrimonio existente. Solo cuando el desastre aparece en forma de incendios, riadas o grave deterioro, entonces y con enorme coste humano y económico se disponen a subsanar lo que no hicieron en su momento. Este lamentable comportamiento es propio de todas las sensibilidades políticas y sucede en todas las administraciones. Hablemos de nuestro Ayuntamiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app