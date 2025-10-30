La RAE nos dice que 'prever' es «ver con anticipación» o «disponer o preparar los medios para evitar futuras contingencias». Dicho en román paladino, adelantarse a los acontecimientos para evitar sorpresas desagradables. Los políticos son poco previsores. Creen que políticamente eso no vende. ... Prefieren inaugurar más que mantener en perfecto estado el patrimonio existente. Solo cuando el desastre aparece en forma de incendios, riadas o grave deterioro, entonces y con enorme coste humano y económico se disponen a subsanar lo que no hicieron en su momento. Este lamentable comportamiento es propio de todas las sensibilidades políticas y sucede en todas las administraciones. Hablemos de nuestro Ayuntamiento.

A los gobiernos municipales les gusta vendernos las obras que hacen en la ciudad. Hay que reconocerle al actual gobierno municipal las inversiones realizadas en los últimos años. Se han modificado importantes calles y avenidas, se ha planificado y se están ejecutando numerosos parques, se anuncia la puesta en marcha del Plan de Asfalto 2025-2027 o la inversión en la sala museística de Caballerizas Reales. Todo eso está bien, sin olvidar que eso se paga con el dinero o esfuerzo de todos. Las preguntas que con un pensamiento crítico deberíamos hacernos son las siguientes: Con una gestión más eficiente, ¿se podrían hacer más cosas y mejor hechas sin necesidad de subir los impuestos? ¿Se cuidan como Córdoba merece los bienes de nuestro patrimonio? Esas son las preguntas que todo demócrata debería hacerse, y hacerle llegar las respuestas a sus representantes políticos. Recoger ese sentir ciudadano es misión de un buen gobierno y de una oposición constructiva.

Siempre he pensado que Córdoba es merecedora de la excelencia. Por donde me muevo observo cómo se abandonan las cosas con enorme daño para la imagen de la ciudad. Imagino que eso sucede en todos los barrios. Por el silencio ciudadano parece que nos conformamos con la mediocridad. Pero deberíamos saber que lo que no hagamos ahora, tendrá gran repercusión en el futuro de Córdoba. Hay que ser más exigentes y hacer llegar a nuestros representantes políticos la quejas por los abandonos. Córdoba es una ciudad exquisita y debemos ser rigurosos para que los bienes y servicios que tenemos y compartimos con quienes nos visitan, sean catalogados como maravillosos. De esos bienes y servicios hay que hablar. ¡Y hablaremos!

La opinión de cada uno de nosotros no es que sea necesaria para que las cosas se hagan bien en la ciudad que vivimos, es imprescindible si de verdad nos importa Córdoba.