Pido perdón por el uso en el título de una palabra reconocida por la RAE como malsonante, aunque es la más adecuada para dar un aldabonazo en la conciencia de todos los que vivimos y hacemos esta maravillosa ciudad que es Córdoba. Según la doctora ... Fiorenza Perris, directora de la Clínica Unanobro, plataforma especializada en salud mental, la ciudad de Córdoba figura, tras Cartagena, como la segunda ciudad española ideal para disfrutar de una «vida pausada». Eso representa para todos nosotros una enorme responsabilidad. También para quienes en cada momento tienen la «auctóritas» como responsables políticos. Dicho esto, ¡vayamos al grano!

Córdoba ha hecho importantes inversiones en el Parque Periurbano El Patriarca. Un patrimonio que muchas ciudades quisieran tener. Una gran finca rústica de monte de una belleza inigualable y dentro de la ciudad. Sin alteraciones importantes, se hicieron paseos de tierra para que los mayores y los pequeños pudieran disfrutarlo. Es un patrimonio de Córdoba que enamora a los que de fuera visitan nuestra ciudad. Hasta aquí todos estaremos de acuerdo. El problema empieza cuando entramos a dicho Parque por el cruce de las calles Mejorana y Lentisco y el paseo de entrada nos recibe con no pocas mierdas de perro en medio de la calle. Bastaría que sus dueños las echaran al monte o las depositaran en los contenedores de basura. Pero las dejan para que sean los empleados de Sadeco los que las quiten. Algo que a mí personalmente me parece una falta de consideración con los empleados públicos. Sin olvidar que hasta que se limpien, las personas que hagan uso de dicho Parque y ante el desconocimiento de los dueños de los perros, dirán con toda razón que los ciudadanos de Córdoba no tenemos educación. Y duele que el comportamiento de unos pocos dañe la consideración de todos los que vivimos en esta ciudad. Por eso esta columna.

Como en cualquier ciudad, la limpieza y presentación de nuestros Parques no sólo depende del servicio de limpieza, sino muy principalmente de la educación de los habitantes de Córdoba. Como ciudadanos que somos, ¿sabremos estar a la altura de una ciudad tan valiosa como es Córdoba?