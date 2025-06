Salvando a la monarquía, las noticias sobre los niveles más altos de la estructura política del Reino de España no merecen ni comentario. Nuestro refranero dice que «quien con mierda trasiega, algún olor se le pega». Por eso y de momento mejor no ... comentar la pestilente corrupción existente en las alturas políticas. Son demasiadas las personas que como presuntos corruptos o cómplices de ellos están de caca hasta las trancas. Mejor hablamos de nuestras pequeñas pero valiosas cosas. Vamos…. ¡a la Feria!

Que la Feria de Córdoba tiene tirón lo dicen los números y esos no engañan. Pero eso no es óbice para sentirnos satisfechos. Lo sugestivo de la vida es que siempre podemos mejorar aquello que hoy nos parece perfecto. Para ello nada más necesario que conocer las mejoras que nuestra feria reclama. Escojamos hoy una y propongamos soluciones. ¡Hablemos del insoportable calor! De eso se quejan el 42 % de los ciudadanos, sin contar la opinión de las personas que no pisan la feria por el insoportable ruido y calor que hay que aguantar.

¿Cómo se puede solucionar eso en una ciudad como Córdoba? ¡Arboleda! Convertir el recinto ferial en un vergel. Aparte de embellecerlo, los árboles dan sombra y hacen bajar las temperaturas. Preguntémonos ahora, ¿cómo es posible que después de 30 años, las calles del recinto ferial del Arenal no estén plagada de árboles e instalado el correspondiente riego por goteo? En esos 30 años han pasado por el gobierno municipal todos los partidos políticos. Y ninguno ha solucionado ese problema. ¡Ninguno! ¿Proponemos soluciones?

Si individualmente los partidos no han sido capaces de solucionar ese problema, los ciudadanos de Córdoba, como Pueblo Soberano que somos, debemos exigirles que, al menos para este cometido, se unan todos y acuerden que mientras no esté el recinto ferial plagado de árboles e instalado el riego por goteo, cada concejal, asesor, coordinador o personal de confianza, estará obligado a plantar cada mes de noviembre, a su costa y esfuerzo, un árbol en el recinto ferial. Con ese acuerdo garantizo que muy pronto la Feria de Córdoba Nuestra Señora de la Salud, dará honor a su nombre y no será peligroso ir a disfrutarla. ¿Alguien lo duda?