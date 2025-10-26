José Luis Navarro 'El Cazador Jr', boxeador cordobés, revalida el Campeonato Europeo EBU Silver en peso supermedio

El boxeador cordobés José Luis Navarro 'El Cazador Jr' ha revalidado este sábado el Campeonato Europeo EBU Silver en peso supermedio. Se ha medido en el cuadrilátero del 'Mad Fight Stadium' de San Sebastián de los Reyes (Madrid) al púgil galo Mustapha ... Zaouche.

Se ha impuesto en una pelea vibrante y en la que ha ido de menos a más. Porque en el arranque de la pelea su oponente le ha puesto las cosas muy difíciles. De hecho, cayó dos veces en el segundo asalto. Pero ha sabido rehacerse.

Sólo hubo que esperar al tercer round para ver a José Luis Navarro remontando, tumbando al galo, aunque no de forma definitiva. La pelea se ha tornado intensa e igualada, pero en el asalto número doce la contienda se ha desequilibrado definitivamente a favor del cordobés. Un golpe perfecto ha llevado a Zaouche contra las cuerdas y José Luis Navarro dio ya buena cuenta de él. Lo noqueó.

José Luis Navarro no competía desde mayo, cuando en el mismo escenario en el que ha peleado este 25 de octubre, conseguía derrotar al italiano Matteo Gubinelli, sumando a su currículo el título internacional del peso supermedio de la IBO. Hay que recordar que en el mismo 'Mad Fight Stadium' el cordobés había logrado a finales de febrero el cinturón europeo del EBU Silver en peso supermedio doblegando al suizo Yoann Kongolo.