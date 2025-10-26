Suscríbete a
ABC Premium

deportes

José Luis Navarro 'El Cazador Jr', boxeador cordobés, revalida el Campeonato Europeo EBU Silver en peso supermedio

Ha noqueado en el asalto número doce al pugil galo Mustapha Zaouche tras una igualada pelea

José Luis Navarro 'El Cazador Jr': «Sueño con igualar, como mínimo, lo que consiguió mi padre»

José Luis Navarro, 'El Cazador Jr' se corona con el campeonato europeo Ebu Silver

José Luis Navarro tras ganar al púgil galo en la noche de este sábado, junto a su entrenador
José Luis Navarro tras ganar al púgil galo en la noche de este sábado, junto a su entrenador foto: Instagram de ricardo sánchez atocha

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El boxeador cordobés José Luis Navarro 'El Cazador Jr' ha revalidado este sábado el Campeonato Europeo EBU Silver en peso supermedio. Se ha medido en el cuadrilátero del 'Mad Fight Stadium' de San Sebastián de los Reyes (Madrid) al púgil galo Mustapha ... Zaouche.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app