José Luis Gregoire (El Tecolote): «El guacamole es nuestra carta de presentación, aquí vas a comer y a beber como en México»

Un viaje por los encantos de la comida mexicana auténtica y casera, de las aguas frescas y margaritas, con un buen postre y tequila es la propuesta de El Tecolote Antojitos Mexicanos en pleno Centro, en la calle Manuel de Sandoval. Su logotipo refleja un chile y los ojos de un tecolote, el búho que le da nombre.

José Luis Gregoire (Aguas Calientes, México, 1992), gerente del restaurante, analiza el momento presente en el que ofrecen platos halal para la comunidad musulmana e incorporan el mole poblano a la carta.

-¿El picante está en todos los platos?

-Normalmente, el picante en la mayoría de los platos viene aparte. Es verdad que nosotros en México a todo le ponemos picante, pero en tus taquitos o en tu burrito la salsa va aparte, y hay tres niveles: la que pica mucho; la que pica, pero no tanto; y la que pica muy poquito.

-¿En ese sentido, han adaptado la escala de picante al paladar cordobés o está todo tal cual allí?

-Precisamente nuestra bandera es que sea tal cual, nuestro objetivo es que comas como comemos nosotros en casa. Todas las recetas son de nuestra familia. Es como si fueras a comer a casa de mi abuela o de mi tía. Todo es comida casera y se nota. Se hace con cariño y con esa receta y esos productos autóctonos de allí. Se preparan las tortillas con maíz. Los condimentos con los que sazonamos la carne son de allí, la carne la compramos aquí en Córdoba y somos el único mexicano que estamos ofreciendo productos halal. Nuestra comida es amigable con los musulmanes, es algo muy innovador. Damos esa opción y para nosotros es muy importante poder ofrecerle nuestro servicio a todo el mundo.

José Luis Gregoire, entre la cuidada decoración mexicana del restaurante Ángel Rodríguez

-Su tía Ana Bárbara Rodríguez comenzó primero en los Patios de la Marquesa, luego pasó al Parque Cruz Conde siete años, y en noviembre de 2019 abrió en Manuel de Sandoval y es con el que siguen, ¿verdad?

-El del Centro es más grande, necesita más profesionales y ella me ha traído para acá, y hemos hecho algo muy bonito. Ha costado trabajo porque se atravesó la pandemia, pero tenemos clientes de todo tipo que nos tienen fidelidad. Al estar aquí en el Centro tengo un mayor acceso a los turistas que buscan otro tipo de comida o están experimentando. Y la mayoría de mi clientela es gente de aquí de Córdoba, aunque nos llegan desde Sevilla, de Málaga, de Jaén, que viene a Córdoba a comer con nosotros. Y eso nos da mucho gusto que pase. Y toda la comunidad mexicana y latinoamericana que vive en Córdoba. Y la comunidad musulmana: porque ellos hasta ahora no han podido probar la comida mexicana y es una grata sorpresa con nosotros. Somos Muslim-Friendly, es un certificado que quiere decir que tenemos productos halal cuando se requiere. No somos 100% halal porque vendemos carne de cerdo en el restaurante.

-¿Y del guacamole qué me dice?

-Ésa es nuestra carta de presentación, tal cual. Si vas a El Tecolote un imperdible es el guacamole, más si es tu primera vez. Ya si estás repitiendo, ya puedes empezar a probar otros entrantes, adentrando en más sabores, en diferentes totopos.

-¿Le consta que el guacamole está muy de moda en Córdoba, incluso entre los restaurantes tradicionales? ¿Cómo lo ve?

-Hay croquetas de guacamole, el salmorejo de aguacate, estamos muy de moda. Pero yo siempre digo, el mejor guacamole de toda Córdoba es el nuestro. No tengo miedo a decirlo, porque es la receta de mi abuela y se hace tal cual.

Incorporación «El mole poblano, uno de los platos más famosos de México, va a ser otro de los imperdibles a partir de ahora, además del guacamole»

-¿Qué otros platos hay que pedir sí o sí?

-Tenemos un plato que se ha vuelto insignia de El Tecolote para probar la variedad, que se llama La Taquiza, un surtido de ocho taquitos que vienen de dos en dos para compartir en pareja. Pruebas los taquitos al pastor, los de cochinita pibil, el nuevo guiso de ternera en salsa de chile y los de bistec. Y ahora estamos metiendo el mole poblano, uno de los platos más famosos de México, muy elaborado, tiene 80 ingredientes y lo servimos en moladas, que es como enchiladas, pero de mole. Es un plato que, de ahora en adelante, va a ser otro imperdible de El Tecolote. ¡Va a ser casi, casi, casi, casi como el guacamole! Vamos dar un golpe sobre la mesa con este plato.

El objetivo es que los clientes tomen comida mexicana cien por cien casera Ángel Rodríguez

-Y luego, el complemento de las aguas frescas, micheladas y margaritas, ¿no?

-Lo más famoso son las margaritas, pero las aguas frescas es lo más típico que tenemos en México a la hora de la comida en casa: agua de Jamaica, de limón con chía, agua de tamarindo. Hacemos infusiones o aguas de frutas, es sin alcohol, lo pueden beber los niños y la gente que no consume alcohol, la comunidad musulmana. Las margaritas sí llevan alcohol. Recomiendo el clásico para ir entrando en la coctelería mexicana: lleva tequila, lima y Cointreau, es ácido con un toque agrio. El tequila que usamos es 100% de agave, cuidamos mucho que nuestra materia prima sea de primera calidad para que el producto final sea de calidad. Tengo margaritas de mango y de guayaba, y más coctelería tradicional mexicana. A lo que vas es a comer y beber como lo hacemos en México.

-Los postres son muy vistosos y elaboran tartas también. ¿Qué destaca de ellos?

-La cereza del pastel, como decimos nosotros allá en México. Nuestra tarta insignia es la tarta de maíz: el pastel de elote. Y sorprende muy para bien. Luego, nuestra tarta de chocolate, está muy rica. Las tartas son caseras, espectaculares, las prepara mi tío, Antonio Ruiz. Merece mucho la pena comer y vivir toda la experiencia completa. Y después del postrecito o mientras lo comes, terminas con tequila o con un mezcal.