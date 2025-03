Mohamed Sánchez Pérez-Castejón Al Husein es el Gran Visir del Sáhara Occidental, Comendador de los Creyentes en el Mal, Imán de Polos Opuestos, Nabí del Sólo Sí es Sí, sultán, ulema, jeque, cadí, agua, aire, tierra, fuego. El más grande de los socialistas nacidos de madre no subrogada visitó Córdoba el jueves pasado. Y desde ese instante precioso, en esta tierra se ha reiniciado el cómputo de la historia. Día uno después de Sánchez, día dos después de Sánchez, día tres dS, y así hasta las elecciones de diciembre. Córdoba era el jueves pasado un clamor. Sánchez, Sánchez, Sánchez, se oía gritar desde el río hasta la sierra. El sobrio Falcon apenas tenía sitio para aterrizar en un aeropuerto tomado por cordobeses con banderitas, con pancartas emotivas y fotografías del amado líder, que las púberes canéforas besaban ruidosamente. Y no le ofrendaron el acanto porque no se dejó ver. «Que púberes canéforas te ofrenden el acanto», le había deseado Rubén Darío a Pedro Sánchez. Se suspendieron las clases en todos los colegios privados. Y las madres, con patrio ardor, se congregaron con sus hijos más pequeños en el aparcamiento de los Colegios Mayores, para que los niños entendieran por fin el significado de «nos ha nacido un salvador». En todos los balcones de Córdoba lucía la bandera nacional, con el escudo sanchista en el centro: un águila falconera tomando tierra sobre el tejado de una discoteca. Día y noche sonó sin descanso el himno nacional, interpretado por el Orfeón Catalán de TV3, con letra del presidente del Tribunal Constitucional. Córdoba se quedó pequeña para contener a tantos cordobeses que querían besar el borde de la túnica del profeta. Escolares bilingües de los Pedroches le pedían que les dijera algo en inglés. 'This is my Falcon, baby'. Una hurí del ministerio de Igualdad le lanzó una caricia imaginaria, como un piso de alquiler de la Sareb. Cuando el califa ungió a su candidato a la alcaldía de Córdoba, un rugido de entusiasmo socialista estremeció los cimientos de Capitulares. Las elecciones ya están ganadas. Y no por mayoría, por unanimidad. Dicen que se ha visto a José María Bellido, un desconocido aspirante de derechas, con hábito de nazareno camino de las Ermitas, donde tiene pensado terminar su carrera política. ¿Quién podría competir con un seguidor del profeta? Desde el salón de actos de los Colegios Mayores, Sánchez echó su aliento sobre Córdoba, y los embalses de Sierra Boyera y la Colada se llenaron de agua, que rebosaba. Con el agua sobrante hubo para inundar Doñana y los baños de la Generalitat. La Base Logística, que él ha creado de la nada con sus propias manos, se llamará por decreto-ley 'Base del coronel Sánchez'. Coronel, nada más, por solidaridad con Pérez de los Cobos, que todavía no ha ascendido a General. Pero se ha ido, cómo consolarnos de pérdida tan grande. Tiene que abrazar también a los otros 47 millones de creyentes que lo aclaman por las calles. Córdoba está hoy más pálida que ayer. Nos queda su recuerdo. Córdoba tiene otro jueves / que reluce más que el sol. / El jueves que vino Sánchez / al Colegio La Asunción.

