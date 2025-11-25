Además de no leer al poeta García Montero, el columnista alivia su neurosis viendo algún programa de televisión sobre animales salvajes, que no es el telediario. Me impresiona la relación carnívora entre leonas y búfalos -que son herbívoros, como la derecha española- porque me ... parece una metáfora africana de nuestra sociedad. Un grupo de leonas, cuatro o cinco, ataca a una manada de búfalos, más de cuatrocientos. Se imponen las leonas. Resulta llamativo que animales con un peso corporal cinco veces superior al de las leonas, y una cornamenta espectacular y pétrea, sean abatidos por las feroces felinas, a las que podrían reducir a pulpa entre unos pocos. Las leonas se comportan como un cuerpo de élite en formación de combate: astutas, implacables. Comparados con ellas, los búfalos tienen el aspecto de un rebaño de ovejas gigantes. Cuando las leonas atacan, los búfalos no les hacen frente. Se agrupan y huyen. Ellas, que no juegan limpio, aprovechan la debilidad del rezagado, siempre el búfalo más vulnerable, el jubilado de las articulaciones. Y se ceban en él. Tres o cuatro leonas derriban a dentelladas a un viejo búfalo, y mientras lo están descuartizando se acercan con precaución algunos colegas de la víctima, jóvenes y sólidos. Echan una mirada neutra al escenario, aceptan el hecho irremediable de la muerte, y sin ruido ni protesta vuelven a la manada. Tenían más dignidad sus hermanos de las películas del Oeste, los bisontes americanos, cuyas estampidas causaban pavor a indios y vaqueros.

También el pueblo-búfalo es abrumadoramente superior en número y potencia a las leonas gobernantes y sus parásitos. Pero vaga desconcertado por la selva. En cabeza marchan los búfalos más tontos y más inútiles de la especie, con ínfulas de dirección. A una distancia prudente, para no contaminarse, el rey león observa el espectáculo. Se trata de un bello ejemplar de carnicero, que gusta de exhibir su apostura y de contemplarse en charcos, arroyos y ríos, como hiciera el difunto Narciso, antes de convertirse en flor. La flor del mal, en este caso. Las leonas cazan para él, viven para él, viven de él, y le reservan los mejores solomillos sanguinolentos. Al rey le gusta la carne poco hecha. Sacude su melena al viento y suelta un rugido de satisfacción. Los búfalos, torpemente dirigidos, se encaminan hacia el precipicio haciendo mucho ruido, que al rey le parece simple espantamiedos. Tanto ruido y tantos cuernos para nada, le dice a una garrapata, recién ascendida a jefe de gabinete. Tengo comida para muchos años. Y sigue durmiendo la siesta. El destino del pueblo-búfalo es bramar sin descanso y morir devorado por una leona ecologista, después de haberse alimentado de hierba toda la vida. La ley de la selva únicamente protege a carniceros y carroñeros. Como si la hubiera redactado el ministro de Justicia, con su sintaxis de zoológico.

