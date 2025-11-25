Suscríbete a
pasar el rato

Leonas y búfalos

El destino del pueblo-búfalo es bramar sin descanso y morir devorado por una leona ecologista, después de haberse alimentado de hierba toda la vida

José Javier Amorós

Además de no leer al poeta García Montero, el columnista alivia su neurosis viendo algún programa de televisión sobre animales salvajes, que no es el telediario. Me impresiona la relación carnívora entre leonas y búfalos -que son herbívoros, como la derecha española- porque me ... parece una metáfora africana de nuestra sociedad. Un grupo de leonas, cuatro o cinco, ataca a una manada de búfalos, más de cuatrocientos. Se imponen las leonas. Resulta llamativo que animales con un peso corporal cinco veces superior al de las leonas, y una cornamenta espectacular y pétrea, sean abatidos por las feroces felinas, a las que podrían reducir a pulpa entre unos pocos. Las leonas se comportan como un cuerpo de élite en formación de combate: astutas, implacables. Comparados con ellas, los búfalos tienen el aspecto de un rebaño de ovejas gigantes. Cuando las leonas atacan, los búfalos no les hacen frente. Se agrupan y huyen. Ellas, que no juegan limpio, aprovechan la debilidad del rezagado, siempre el búfalo más vulnerable, el jubilado de las articulaciones. Y se ceban en él. Tres o cuatro leonas derriban a dentelladas a un viejo búfalo, y mientras lo están descuartizando se acercan con precaución algunos colegas de la víctima, jóvenes y sólidos. Echan una mirada neutra al escenario, aceptan el hecho irremediable de la muerte, y sin ruido ni protesta vuelven a la manada. Tenían más dignidad sus hermanos de las películas del Oeste, los bisontes americanos, cuyas estampidas causaban pavor a indios y vaqueros.

