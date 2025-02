El Partido de Sanchistas Obedientes Estabulados (PSOE) tiene más probabilidades de seguir mandando en España que el Partido Pusilánime (PP) de hacerse con el Gobierno de la nación. Porque el enloquecido Sánchez ha hecho del PSOE una pequeña agrupación de fanáticos sin escrúpulos, unidos por el odio a la derecha y cuya única vocación es dominar a los demás para seguir cobrando. No se trata de un fanatismo de principios, sino de dineros. Ninguno de los llamados a la gloria financia sus ideales con el Salario Mínimo Interprofesional.

Su inteligencia es un viaje alrededor del ombligo de Sánchez. Viven genuflexos ante él, rendidos sin reservas, pero con cargos. Eso significa que se han negado a sí mismos como hombres. No se puede admirar a nadie sin muchas condiciones, so pena de caer en el embobamiento. Vivimos en un régimen político de esclavitud. Y lo que peor lleva uno de la esclavitud es la falta de nivel de los amos. La España de hoy se ha convertido en un pueblo incapacitado para las causas nobles. Y para las innobles. El caso es limitarse a pasar el rato. Y que el Gobierno se tome la pena de acabar conmigo, ya que yo no me tomo la pena de acabar con el Gobierno. Quejarse y no hacer nada, ese es nuestro lema como sociedad de progreso.

El otro —yo soy el otro, el otro, y a nada tengo derecho— es esa cosita blanda, algodonosa, que nadie sabe a quién sirve ni para qué sirve, de dónde viene y adónde va. Y, sin embargo, insiste. Insiste en sus errores. Parece fundamentado en la conclusión de Cioran el terrible: «¿Por qué retirarnos, por qué abandonar la partida cuando nos quedan aún tantos seres a quienes decepcionar?». La timidez de programa se cura con la acción. Todavía no han escrito el libro y ya están buscando lectores. Obsesionados por no molestar a la izquierda, no tienen inconveniente en irritar a la derecha. Su ideal de centro consiste en que los vote también Pablo Iglesias. A mí me parece que Alberto Núñez es un Rajoy desconcertado. No tiene gracia, no tiene chispa, no tiene fuerza, no tiene programa. Por el momento, quizás. Rajoy, al menos, era un buen parlamentario, tenía un elevado nivel retórico. Lo que no tenía es vergüenza política, y su más destacada habilidad gubernativa era fumarse un puro y leer el Marca, mientras las cosas se iban estropeando solas. Por eso nos dejó en manos de Sánchez. Alberto Núñez es naturalmente aburrido, le falta un hervor político, y a ver en qué olla lo cocemos a estas alturas. Pedro Sánchez tiene mucho menos nivel, pero le sobra desfachatez, y una cosa compensa la otra.

España es un país fácil de gobernar por la izquierda, que admira a los desahogados y ve mucha televisión. Como en la tragicomedia en dos actos de Samuel Beckett, 'Esperando a Godot', muchos españoles están esperando a Feijóo. No saben por qué, ni si vendrá algún día, ni siquiera si tiene sentido su esperanza. La diferencia con Godot está en que nosotros sí sabemos quién es Feijóo, que también nos ha hecho creer que vendrá. Por eso vamos perdiendo la esperanza.