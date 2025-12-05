El periódico de referencia del izquierdismo británico, 'The Guardian', es una especie de biblia del progresismo inglés. En sus páginas suele prestar cierta atención a las cosas de España. Eso supone algo extraordinario entre unas gentes, como son los ingleses, sólo interesados ... en lo que ocurre en su isla, a la que consideran el principal de los ónfalos del mundo. Cuando una tormenta cortaba las conexiones con el continente europeo solían afirmar que el continente había quedado aislado. Son tan suyos que votaron, aunque hoy se arrepientan, por la salida de la Unión Europea, cuyos puntos mas importantes del tratado que consagraba su salida los están incumpliendo. Nada nuevo bajo el sol, como ocurre con el artículo X del Tratado de Utrecht.

Ese interés de 'The Guardian' por las cosas de España, no está relacionado con que los turistas británicos sean quienes más visitan España, sino porque les atraen los mitos ibéricos a los que miran desde la distancia con ese aire de superioridad moral que caracteriza a la izquierda en general y al conjunto de los ingleses en particular.

Hay una atracción por las cosas de España desde que lograron que la Gran Armada que Felipe II mandó contra ellos no pudiera invadir su isla por los tercios de Alejandro Farnesio que se quedaron esperando en las costas de Flandes para ser embarcados. Ese hecho constituye uno de los mitos fundacionales de la Inglaterra moderna -el de la Inglaterra antigua tiene que ver con las leyendas artúricas- y lo convirtieron en legendario señalando que sus almirantes -alguno de ellos un pirata redomado- Howard, Drake Hawkins o Seymour. Al día siguiente del combate frente a Gravelinas no tenían muy claro el resultado de lo ocurrido la víspera y no se atrevieron a enfrentarse en los días siguientes a los barcos que mandaba el duque de Medina Sidonia, pese a que los incitaron hasta en tres ocasiones a entablar combate. Luego sus voceros afirmarían que en aquel combate había sido derrotada de forma contundente. Esa armada terminaría dando la vuelta a Inglaterra para regresar a los puertos del Cantábrico en medio de grandes penalidades y tormentas y dañaron seriamente a aquella armada.

'The Guardian', esa biblia británica del izquierdismo, se ha sentido atraído por Franco y el franquismo, una dictadura que se mantuvo en España durante casi cuatro décadas, sin que hubiera en el país una revolución que acabara con ella y con su principal pilar, que murió hace cincuenta años en la cama y ante cuyo féretro desfilaron cientos de miles de aquellos españoles.

Dicen que muchos lo hicieron para comprobar que realmente estaba muerto. Otros por razones diferentes.