La ley de presupuestos, bien sean del Estado, de una comunidad autónoma o de un ayuntamiento, es la más importante que cada año afrontan las instituciones. Supone establecer los recursos para los gastos del personal de la administración correspondiente, lo que se engloba en ... el capítulo primero, determinar los recursos necesarios para los gastos corrientes o gastos de bienes y servicios; es decir, los necesarios para el funcionamiento normal de las instituciones: luz, teléfono, agua, reparaciones, mantenimiento…

Esos presupuestos deben presentarse en el tramo final del año anterior a que han de ejecutarse, aunque es frecuente que se retrasen y queden aprobados cuando el año de ejecución ya ha recorrido una parte importante. Esa circunstancia hace que la propia ley haya arbitrado mecanismos, como es la prórroga presupuestaria, para poder hacer frente al pago de partidas que, de no ser así, generarían graves problemas. Lo más dañado con la no aprobación de unos presupuestos en tiempo y forma es el llamado capítulo de inversiones que por tratarse de asuntos que, en muchas ocasiones, no estaban contemplados con anterioridad, no puede prorrogarse. El disponer de una mayoría política en las instituciones suele permitir que los presupuestos queden aprobados en tiempo y forma. Pero las dificultades surgen cuando no se tiene esa mayoría y resulta necesario llegar a acuerdos con quienes, sin formar parte del gobierno, están representados en la institución. Eso no siempre es posible. La importancia es tal que, en Extremadura, la imposibilidad de aprobarlos ha llevado a su presidenta a convocar elecciones anticipadamente. Entiende que gobernar sin presupuestos no es lo adecuado. El presupuesto del Ayuntamiento de Córdoba para 2026 asciende a casi seiscientos millones de euros, lo que supone un pequeño aumento respecto al año anterior y es el más alto de la historia de la ciudad. Dedica millones de euros en inversiones espacios verdes, rehabilitación de edificios del patrimonio, diferentes infraestructuras y ayudas a pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. Por su parte, la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos para 2026. Más de cincuenta mil millones de euros. También es el más alto de la historia.

En el caso de los presupuestos del Estado se vive una situación anómala. El año pasado no se presentaron, lo que era un flagrante incumplimiento de la Constitución. Los últimos aprobados son los de 2023, antes del actual mandato legislativo y todo apunta a que tampoco van a aprobarse los del próximo año, que aún no se han presentado. Esa situación agrava la puesta en práctica de numerosos proyectos. Pero el presidente del gobierno no parece dispuesto a disolver unas cámaras donde no logra que se apruebe la ley más importante que se somete a votación y sigue dispuesto a gobernar sin ellos.