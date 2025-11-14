La posición geográfica de Córdoba, a orillas del Guadalquivir, al sur de la cordillera que la separa de la meseta y en medio de Andalucía, desde la perspectiva este oeste, ha marcado algunos de sus más importantes momentos históricos. Los romanos llamaban a esa ... cordillera los montes Marianos, según se recogía en el 'Itinerario de Antonio', por ser el lugar donde estaban las riquezas mineras que explotaba Sexto Mario, un acaudalado hombre de negocios en la Córdoba romana.

Entendieron, una vez que tuvieron unos mínimos conocimientos de la geografía peninsular, que las tierras peninsulares situadas al sur de dicha cordillera formaban un conjunto, al que denominaron la Bética. Instalaron la capital de esa provincia en Córdoba y eso era algo que los romanos, a quienes tanto debemos y resulta obvio que no tenemos que pedirles perdón por haber invadido estas tierras incorporándolas a su imperio, no elegían al azar. Comprendieron que una ciudad en ese emplazamiento tenía un alto valor desde un punto de vista logístico.

Córdoba a lo largo de los siglos no ha aprovechado las ventajas que le proporciona su posición geográfica y ahora tiene, con la instalación de la Base Logística del Ejército de Tierra, una ocasión extraordinaria para revertir esa situación. No debería ocurrir como sucedió con la llegada de los trenes de alta velocidad, que tienen en Córdoba un nudo fundamental y la conectan con la Costa del Sol en poco tiempo —salvo las frecuentes incidencias que los acompañan en los últimos tiempos—. Esa conexión, dicen algunos, hace que no se pernocte en Córdoba y consideran los efectos de la llegada de la alta velocidad a la ciudad más negativos que positivos. Llantos jeremíacos que se tapan con la amplia manta del senequismo.

Parece que existe empeño en que la oportunidad que hay en ciernes no pase de largo y quede como una ocasión perdida, una vez más. El hecho, que algunos pueden considerar como cosa menor, de que el Instituto El Tablero haya sido seleccionado como Centro Nacional de Excelencia para el ciclo del Transporte y Logística así parece indicarlo. Es algo que habla muy bien del profesorado de ese centro, al menos en lo que se refiere al mencionado ciclo, pero también nos señala que hay un empeño en impulsar estudios que permitan una adecuada formación teórica en dicha disciplina.

Ese terreno se está abonando muy bien. Tanto como para que dicho instituto esté considerado como el mejor de Andalucía en enseñanzas referidas al transporte y la logística y también que se encuentre entre los diez primeros, lo que se ha venido en denominar como 'top ten', de la Unión Europea. Eso es mucho más que unos cientos de miles de euros para modernizar instalaciones. Es la base de una apuesta de futuro.