Emplazamiento y logística

Córdoba no ha aprovechado las ventajas de su posición geográfica y ahora tiene con la Base Logística del Ejército, una ocasión extraordinaria

Córdoba legendaria

José Calvo Poyato

Córdoba

La posición geográfica de Córdoba, a orillas del Guadalquivir, al sur de la cordillera que la separa de la meseta y en medio de Andalucía, desde la perspectiva este oeste, ha marcado algunos de sus más importantes momentos históricos. Los romanos llamaban a esa ... cordillera los montes Marianos, según se recogía en el 'Itinerario de Antonio', por ser el lugar donde estaban las riquezas mineras que explotaba Sexto Mario, un acaudalado hombre de negocios en la Córdoba romana.

