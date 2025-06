La doctrina que Moncloa imparte entre los suyos, para consumo de su parroquia, es que todos los casos de presunta corrupción —presunta porque, si bien las investigaciones judiciales avanzan, no hay todavía una sentencia judicial— son un bulo. Un invento de la ultraderecha en ... la que no incluyen Junts per Cataluya. Eso dañaría los intereses de Sánchez de mantenerse a toda costa en la Moncloa. Llegan incluso más lejos, tachando a los jueces que llevan los distintos casos con apelativos desdeñables y comentarios insidiosos buscando poner en cuestión su imparcialidad a la hora aplicar la ley.

Noticia Relacionada DESDE SIMBLIA Duque de Alba José Calvo Poyato Si todo es un bulo, como sostienen, ¿Por qué, el fiscal general del Estado, borra de un teléfono móvil los whasaps donde hablaba de difundir datos privados de un ciudadano? Sánchez tuvo la desfachatez de afirmar que alguien había de pedir disculpas porque en aquel teléfono no se encontraban esos datos que requiere la justicia ¿Por qué los borró? Si todo es un bulo en lo que concierne al proceso abierto al hermano de Sánchez, hoy formalmente acusado de varios delitos, al igual que el secretario general de los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo, ¿Por qué este último —ejemplo genuino de picaresca, busca el aforamiento? Para ello ha tenido que hacer encaje de bolillos, dejando patente que es capaz de cualquier cosa para conseguir ese aforamiento. Ha llevado a que dimita una diputada del grupo socialista del parlamento de Extremadura y que los cuatro siguientes candidatos a ocupar el escaño, renunciaran para dejarle a él vía libre. ¿Si todo fuera un bulo como sostienen en la Moncloa y repiten con machacona insistencia sus terminales, ¿por qué una operación tan escandalosa para aforarse, desde cualquier punto de vista que se aborde? ¿Dónde queda la promesa de Sánchez de reducir loa aforamientos o la de Gallardo al afirmar que nada tenía que temer porque la contratación de David Sánchez se había hecho cumpliendo toda clase de requisitos legales? Si todo fuera un bulo, ¿Por qué esa fontanera del PSOE llamada Leire Díez, ha llevado a cabo acciones que buscaban desprestigiar a la guardia civil y más concretamente a la UCO, encargada por orden del juez de investigar los entresijos de los casos a que nos hemos referido? Unas actuaciones que, en una democracia fundamentada y que no esté al servicio de los intereses personales de nadie habrían bastado para que hubiera una convulsión política. En el colmo de la desfachatez denominan bulo a unas grabaciones que no ofrecen duda alguna. Si todo es un bulo, como sostienen desde el PSOE y desde el gobierno, ¿por qué estas actuaciones de las que hace tiempo somos testigos?

