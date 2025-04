Joaquín Gisbert Barbudo: «Los aranceles de Trump nos afectan, son un factor de inestabilidad»

Ha llegado el momento de hacer el balance de una dedicación en cuerpo y alma a la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), a la que lleva ligado cuatro décadas y de cuya plantilla acaba de jubilarse, aunque seguirá ejerciendo como secretario general hasta ... que la organización nombre a su sustituto.

-¿Cómo era el empresario hace cuarenta años y cómo es el de hoy?

-Creo que los tiempos han cambiado totalmente, claro. Hay características comunes entre los empresarios que conocí en mis inicios y los actuales. Hay algunos de aquella época que siguen en activo y trabajando mucho: me acuerdo, por ejemplo, de Rafael Córdoba, de Montilla, al que le dieron un premio hace poco, de Manolo Quirós, del propio Luis Carreto. Uno de los cambios fundamentales es que ahora estamos en una economía mucho más digital, mucho más interrelacionada: antes, las empresas estaban más dedicadas a su sector, solían tener un tamaño más pequeño y había menos colaboración entre ellas. Además, se ha producido un cambio muy profundo en las organizaciones empresariales. Yo me acuerdo cuando empezábamos en CECO, con José Luis Vilches, que nos veíamos en la sede a las ocho de la tarde, cuando él salía de trabajar: ensobrábamos circulares, nos ocupábamos sobre todo de temas relacionados con la negociación colectiva, de las relaciones laborales, del nacimiento de los centros comerciales abiertos, de la prestación de servicios y de la incorporación del IVA. Y así hasta ahora, cuando nos hemos convertido en una organización con cincuenta y nueve asociaciones entre territoriales y sectoriales, que son cuarenta, y luego tenemos doscientos cuarenta empresas vinculadas de diversos tamaños, entre ellas las más importantes: todas nos transmiten toda su potencia y su músculo. Otro hito fue el traslado a este edificio actual [situado en la Huerta de la Reina] en 2011: al principio lo pasamos muy mal, porque llegó la crisis inmobiliaria y luego el Covid, la suspensión de siete años de la formación de la Junta de Andalucía...

-¿Cuál es el sector que cree que ha sido el nervio de la organización de los empresarios en Córdoba y, por extensión, de la economía de la provincia, en estos cuarenta años?

-Hombre, yo recuerdo que en el inicio de todo esto quizás los sectores o las asociaciones más numerosas o más participativas eran las del comercio. Y ahora empujan mucho más todos los sectores: los industriales y la agroalimentación, sobre todo. Aquí tenemos empresas de referencia que se han incorporado con grandes proyectos, como pueden ser Cunext, Covap, Datplás... Muchísimas...

-¿Me dice una virtud y un defecto de los empresarios de Córdoba?

-Quizás el defecto que veía hace años era que eran pequeñas empresas, de empresarios muy individuales y que no tenían un concepto de agrupación, de colaboración, pero eso se ha ido superando totalmente. Nosotros lo estamos notando mucho con todos los proyectos relacionados con la Base Logística del Ejército de Tierra, o sin ir más lejos con el sector del frío industrial. Tenemos empresas que compiten y que competirán muy fuerte para conseguir clientela, pero luego llevan proyectos en común, participan, se agrupan y todo eso. Otro defecto que he podido ver es que a veces no se confía en las propias posibilidades del empresario, pero creo que también se está mejorando mucho en esto. Recuerdo también, en este sentido, que cuando teníamos el proyecto de la Capitalidad Cultural en CECO llegamos a concitar muchísimas iniciativas de los empresarios, con una unanimidad muy grande, tanto como la desilusión por que el proyecto se fuera al final a San Sebastián. Comparo aquello con lo que estamos viviendo ahora con la Base Logística: tenemos que agradecer que las instituciones hayan trabajado en común.

El economista gesticula durante su charla con ABC RAFAEL CARMONA

-Y qué me dice de las virtudes.

-Los empresarios nos hemos sentido siempre bastante valorados y siempre hemos encontrado apoyo cuando hemos pedido respaldo. Esto que voy a decir ahora es más un defecto que una virtud: las iniciativas empresariales que hemos tenido muchas veces no han sabido mostrarse; tenemos empresas magníficas que son grandes desconocidas en otras provincias, porque su trabajo se ha llevado con una discreción muy grande, cuando creo que deberíamos estar orgullosos de mostrar su trabajo, de hacerlo visible..

-Ha citado el proyecto del Ejército de Tierra. Hace algo más de un año entrevistamos en estas páginas a su presidente, Antonio Díaz, y él aseguraba, literalmente, que «la Base nos ha cambiado el chip». ¿Está de acuerdo?

-Sí, yo creo que lo ha cambiado y además los empresarios han comprobado que este proyecto se ha visto desde muchísimos lugares. Además, el Ejército de Tierra y el Ministerio ha apostado muy fuerte por Córdoba. Esta mañana [por la del pasado jueves] hemos tenido aquí a los dos coroneles de la Unidad de Apoyo para coordinar con nosotros una actuación para mostrar la posibilidad que oferta la Base Logística a la provincia de Córdoba. Nosotros hemos organizado un seminario sobre este proyecto, que está solo en planos, y han acudido doscientas personas. Yo creo que es un proyecto ilusionante y que además ha concitado voluntades, como decía Antonio. Esto es, además, algo evidente que podemos comprobar cuando organizamos misiones comerciales en Madrid, Bilbao, Algeciras, Zaragoza o Madrid.

«La Base Logística del Ejército es un proyecto ilusionante y que además ha concitado voluntades»

-¿La Base es lo más importante que le ha pasado a Córdoba en las últimas décadas?

-Creo que sí, aunque por el momento hablamos de un impacto cualitativo, porque la Base todavía tiene que transformarse, pero como motor ha sido muy importante y además está muy bien valorada cuando vamos fuera; es algo que se aprecia. Sí, ha sido el proyecto más relevante.

-¿Y cree que Córdoba está preparada para responder a la demanda de una instalación militar, en este caso logística, puntera en muchos sentidos?

-Lo está. Luego habrá que ver cómo se convoca la participación de empresas cordobesas directamente. Probablemente algunos de los proyectos de la edificación de las naves, de todo eso, pues primero son procesos de licitación pública, y se presentarán empresas de toda España, pero Córdoba como ciudad creo que ha respondido; y no solo como ciudad, sino institucionalmente, participando el Ayuntamiento en el proyecto, la Junta apoyándolo, la Diputación también con la divulgación del mismo. Yo creo que sí estamos preparados. En este proyecto se van trasladar aquí trece instalaciones que hay por toda España, y eso requerirá no solo que participen empresarios cordobeses, sino que van a participar de todas partes de España.

-No quiero comprometerle, pero si tuviera que quedarse con un empresario cordobés, ¿quién sería?

-Bueno, yo creo, si es solo uno, pues yo creo que uno sería Ricardo Delgado Vizcaíno, porque, hombre, lo que consiguió hacer en Córdoba, en Pozoblanco...

-¿Y en la capital?

-[Silencio prolongado] Hombre, yo creo que lo que consiguió Pepe Romero con Prasa es para considerarle un empresario también relevante, ejemplar.

Los aranceles

-La política de aranceles que ha anunciado el presidente de Estados Unidos trae de cabeza al comercio mundial. ¿Cómo cree que nos afectará en Córdoba?

-Sin duda, parece que va a afectarnos, porque hay sectores en los que parece que va a tener efectos importantes, como en el agroalimentario. Coincidía cuando hablaba hace unos días con Rafael Córdoba acerca de la influencia en el mundo de los vinos... Bueno, nos va a afectar a todos. Habrá que ver. Se van a producir reacciones también en otros países y va a haber una serie de medidas proteccionistas, y al final lo que no soy capaz de valorar es cómo va a afectar, pero yo lo veo muy negativo.

-Le preocupa, en cualquier caso.

-Sí, claro. Es un factor de inestabilidad.

-Binter ha inaugurado esta semana vuelos a Canarias desde Córdoba, y la Mezquita-Catedral ha difunfido datos de visitas al templo de récord: el turismo es esencial para nuestra economía pero a veces recibe críticas por ser un sector tradicional, poco innovador... Un recurso fácil...

-Vivo a ciento cincuenta metros de la Mezquita desde hace veintisiete años, y a mí me encanta ver las calles de la Judería llenas de gente. Ha habido épocas pasadas en las que te daba pena o incluso miedo a ciertas horas pasar por ese entorno. Ahora pasas a cualquier hora del día y cualquier mes del año y ves un entorno agradable. Sí es necesario que haya mejores inversiones, que haya más formación en un sector como el de la hostelería. Vivimos en una ciudad que es preciosa, que da gusto pasearla, que es abierta... Es posible que hiciera falta alguna regulación en el turismo para evitar la masificación.