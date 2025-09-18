Jesús Corbacho, Ana Jiménez y Jesús Reyes, en el cartel del Cordobán Flamenco

El arte jondo volverá a ser protagonista en la agenda cultural cordobesa durante el mes de octubre con la celebración del Cordobán Flamenco que organiza la Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba. La cita tendrá lugar el próximo 16 de octubre, a las 19.00 horas, en el Teatro Góngora.

El presidente de la Asociación de Artistas Flamencos, Manuel Baena, ha sido el encargado de desvelar el elenco artístico que conforma el cartel de este año, en que alcanza su edición número 28. Un festival en el que «los protagonistas serán los jóvenes flamencos de la tierra y también los grandes maestros cordobeses», ha apuntado el responsable de la agrupación.

El cante jondo, la guitarra flamenca y el baile tendrán cabida en el encuentro, que este año tiene como cabezas de cartel a los cantaores Jesús Corbacho, Ana Jiménez y Jesús Reyes; el toque de David Caro, Juanjo León y Curro Cruz; y el baile de Cristina Carrasco y su grupo.

Baena ha recordado que la velada también contará con el tradicional reconocimiento de la Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba a instituciones y personalidades del mundo del arte jondo.

Entradas

En esta ocasión, «se hará entrega del Cordobán Flamenco a la Peña Flamenca 'El Aljibe' de Carcabuey», mientras que la insignia de oro de la asociación se concederá al veterano cantaor del Campo de la Verdad Rafael 'El Guerra'», según ha adelantado el presidente del colectivo de artistas.

La velada estará presentada por Laura Caballero y las entradas ya pueden adquirirse en las taquillas del Gran Teatro a un precio de entre 10 euros para butaca y 5 para entresuelo.