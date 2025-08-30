Jesús Amarrado a la Columna regresa a Cabra en todo su esplendor

La Hermandad de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna y Azotes de Cabra presentó en la noche de este viernes la imagen restaurada de su titular. Dicha restauración ha sido posible gracias a la ayuda recibida en la Convocatoria de Subvenciones para la Restauración del Patrimonio Cofrade 2024 de la Diputación. El acto tuvo lugar en la iglesia de San Juan de Dios, donde también se presentó la talla de la Virgen de la Caridad, que se ha sometido a labores de limpieza.

La presentación la realizó el escultor José Antonio Cabello, máximo responsable de los trabajos realizados. Explicó el proceso de conservación llevado a cabo sobre la talla del titular de la hermandad.

Noticia Relacionada La Escuela de la Saeta antigua protege y hace perdurar la peculiar tradición ABC Córdoba La hermandad del Huerto del municipio celebra la cuarta edición, abierta a personas de todas las edades

Entre las labores más destacables, estuvo la limpieza de la policromía de la imagen, que se encontraba muy oscurecida por polvo acumulado y deteriorada por la humedad que presentaba la capilla de dicha hermandad. Asimismo, se recuperó la tonalidad del sudario que acompaña a la imagen y que se encontraba sin ningún resto llamativo del color original.

«Solamente ha aparecido una pequeña tonalidad original de la época de realización del Señor», explicó Cabello, como principal responsable de esta intervención. El sudario data de principios del siglo XX aproximadamente y está bordado en oro.

Primer plan de la imagen restauras b. m.

La restauración del Señor ha sido más profunda que la de Nuestra Señora María Santísima de la Caridad, pues presentaba numerosas grietas que subsanar, para lo que fueron necesarios trabajos más precisos. Por el contrario, en la talla de la Virgen únicamente se han realizado labores de limpieza más leves, y cuyos resultados también se presentaron en este acto.

El proceso de restauración se realizó en el mismo taller de José Antonio Cabello. Tanto la imagen de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna y Azotes como la de Nuestra Señora María Santísima de la Caridad regresaron ayer a Cabra tras haber permanecido cuatro meses en su taller de Córdoba, donde fueron trasladados tras la Semana Santa de este año. Cabello ya restauró en una ocasión al Cristo de la Columna, y es además el autor de la imagen de María Santísima de la Caridad, titular de la hermandad desde 2003.

Dos pasos en la hermandad

La imagen de Nuestro Padre Jesús Amarrado a la Columna y Azotes es una de las más antiguas que procesionan en la Semana Santa de Cabra, y siempre lo ha hecho en la tarde noche del Jueves Santo.

En la actualidad, la hermandad cuenta con dos pasos, desde que en el año 2007 procesionó por primera vez bajo palio la Virgen de la Caridad. El primero de ellos es un misterio formado por el Cristo de la Columna, datado del siglo XVIII, y los dos sayones, todas las imágenes obra de la escuela de Salzillo y procedentes de Murcia. Por su parte, María Santísima de la Caridad va acompañada de San Juan, que es obra del escultor Francisco Romero Zafra.

Al finalizar la presentación, ambas imágenes fueron trasladadas desde la iglesia de San Juan de Dios hasta la Parroquia de la Asunción y Ángeles. Durante el traslado de los titulares, multitud de hermanos participaron en el cortejo, y la Agrupación Musical Santísimo Cristo de la Salud de Alcalá la Real les acompañó en su procesión. Actualmente la hermandad ocupa una capilla en esta parroquia mayor, aunque en su día tuvo capilla propia en la Iglesia de San Juan Bautista en el barrio del Cerro.