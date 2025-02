El guiño de Jennifer López a Córdoba en su nuevo videoclip de la canción 'Can't get enough'

Jennifer Lopez en un momento de su último videoclip Can't Get Enough con sombrero cordobés

El sombrero cordobés es todo un símbolo de la moda flamenca. Tan estereotipado como vanagloriado. Hoy, mundialmente conocido y reconocido. Parece que tiene su origen en el siglo XVII. A través de grabados se ha podido demostrar que en aquella época ya se portaba este complemento. Pero hubo que esperar un par de siglos más para que empezara a popularizarse: en concreto hasta el siglo XIX y XX.

Bien entrado el siglo XXI, el sombrero cordobés puede verse ya fuera del atuendo flamenco habitual. Artistas y no tan artistas han catapultado su uso como un complemento elegante y sobrio. Cuentan los expertos que su uso empezó a ser más frecuente a partir de que los jornaleros empezarán a utilizarlo en sus largas jornadas de trabajo.

Pasaban muchas horas al aire libre en el campo, castigados tanto por la lluvia como por el sol. Los sombreros de paja que venían empleando no eren lo suficientemente resistentes para soportar el agua ni las fuertes rachas de viento. Con el aire era frecuente que se les volara y se doblaran sus alas obstaculizándoles la visión cuando se enfrentaban a sus tareas.

Jennifer Lopez en otro momento del videoclip Can't Get Enough @jlo

Aunque su uso inicial recayó en el hombre, no tardó mucho en que la mujer lo asumiera. Basta rebuscar entre la pinacoteca de Julio Romero de Torres, uno de sus estandartes, para hallar casos de mujeres pintadas con la copa alta y la ala ancha. Una imagen sensual y simbólica que ha traspasado centurias y modas. Tan es así que un icono presente como la cantante y actriz neoyorquina de origen puertorriqueño, Jennifer Lopez, no ha dudado en usarlo para la puesta en escena de su nuevo videoclip: 'Can't get enough'.

Una escenagrofía como siempre espectacular: un biquini y una fisonomía inigualable a sus 54 años para llevar puesto un sombrero cordobés como mandan los cánones. Ella misma ha hecho gala del complemento en algunas escenas de su nuevo trabajo discográfico compartido en su cuenta de Instagram con los casi 264 millones de seguidores que posee. Todo un espaldarazo para uno de los sombreros con más embrujo de cuantos se han creado y que, como la propia Jennifer López ha puesto de manifiesto, traspasa modas, fronteras y siglos.