La Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba se mudará a Poniente en un nuevo edificio

La Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba, dependiente de la Dirección General de Tráfico (DGT) del Ministerio del Interior del Gobierno de España, se mudará a Poniente, tal y como aprobará el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo en su ... reunión del próximo martes.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento ha recuperado 21,5 millones en tres pleitos en apenas cuatro meses Javier Gómez El Consistorio (Urbanismo, Hacienda y Aucorsa) ha ganado los juicios a AENA, Liberbank y el TEAR entre junio y octubre que bloqueaban esos recursos

En concreto, la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba tiene previsto construir un nuevo edificio en una parcela de más de 4.200 metros cuadrados que está situada en la calle Nuestro Padre Jesús de la Humildad (antes prolongación de la avenida de Manolete).

Será un movimiento a medio-largo plazo en el que la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba abandonará su actual sede, que está ubicada en la avenida Vallellano. Las oficinas se han quedado vetustas y pequeñas para las necesidades de este organismo.

Adiós a la Comisaría Oeste

Urbanismo, allá por 2018, aprobó la cesión de esta misma parcela a Interior para la ejecución de la Comisaría de Poniente en Córdoba. Finalmente, la Policía Nacional sólo ejecutará la Comisaría Este, que actualmente está en obras en el barrio de la Fuensanta, donde también acogerá los servicios que estaban previstos en la Oeste.

Por este motivo, el próximo Consejo Rector de Urbanismo dejará sin efecto esta mutación demanial para este fin. A la vez, aprobará la mutación demanial para que esta parcela pase a ser en el futuro la nueva sede de la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba.

Noticia Relacionada Las obras del Alcázar encaran un nuevo retraso: Urbanismo tramita un cambio en el proyecto Baltasar López El Ayuntamiento inicia un expediente para paraliza la restauración de la Torre del Homenaje y la cubierta del Salón de los Mosaicos

La parcela de la calle Nuestro Padre Jesús de la Humildad (límite sur), junto al Mercadona de Poniente, está acotada también por la calle Escritora Gómez de Avellaneda (norte), Escritor Conde de Zamora-Glorieta Escritora Teresa de la Parra (este) y Ronda Oeste-Escritora Elena Quiroga (poniente).

Esta parcela, de titularidad municipal, ha estado en la boca de diferentes instituciones para diversos fines durante todo este tiempo. De hecho, el propio Ayuntamiento de Córdoba planteó en su momento ubicar allí el nuevo parque de Bomberos, que, finalmente, irá la Alameda del Obispo.