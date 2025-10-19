Suscríbete a
ENTREVISTA

Javier Martín Párraga, decano de la Facultad de Filosofías y Letras de la UCO: «Queremos usar el edificio de Manríquez lo antes posible»

La falta de espacio marca el trabajo en el hospital del Cardenal Salazar con la Zona en un futuro no próximo

La sede de Empleo en la calle Manríquez servirá para ampliar la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba

Javier Martín Párraga, en un balcón de la Facultad de Letras
Javier Martín Párraga, en un balcón de la Facultad de Letras Ángel RODRÍGUEZ

Alfredo Martín-Gorriz

Córdoba

La facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO) inicia un nuevo curso con 437 estudiantes de nuevo ingreso y 350 estudiantes internacionales. El centro cuenta actualmente con unos 1.800 estudiantes en total, cifra que desde hace tiempo dejó pequeño ... el emblemático edificio que fuese antaño hospital del Cardenal Salazar, anexo a la capilla de San Bartolomé. La reciente posibilidad de utilizar el edificio que la Junta de Andalucía tiene en la calle Manríquez, marca este comienzo, que a su vez coincide con otro, el mandato del nuevo decano Javier Martín Párraga, elegido a finales de mayo.

