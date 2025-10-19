Javier Martín Párraga, decano de la Facultad de Filosofías y Letras de la UCO: «Queremos usar el edificio de Manríquez lo antes posible»

La facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Córdoba (UCO) inicia un nuevo curso con 437 estudiantes de nuevo ingreso y 350 estudiantes internacionales. El centro cuenta actualmente con unos 1.800 estudiantes en total, cifra que desde hace tiempo dejó pequeño ... el emblemático edificio que fuese antaño hospital del Cardenal Salazar, anexo a la capilla de San Bartolomé. La reciente posibilidad de utilizar el edificio que la Junta de Andalucía tiene en la calle Manríquez, marca este comienzo, que a su vez coincide con otro, el mandato del nuevo decano Javier Martín Párraga, elegido a finales de mayo.

-¿En qué momento está la cesión del edificio de la calle Manríquez, donde han estado las Delegaciones de la Junta de Andalucía?

-Las negociaciones están muy avanzadas y, si finalmente se nos cede el edificio de Manríquez, necesitaría una reforma muy pequeña, ya que conozco las instalaciones. Tanto la idea del rector como la de Filosofía y Letras sería utilizarlas lo antes posible. Y es que la situación es desesperante y desesperada. Tenemos más de 1800 estudiantes, más de 400 internacionales y, sin embargo, contamos con veintipocas aulas. Es insostenible. Nuestra idea sería empezar a emplazar despachos del profesorado, pues tenemos muchos compañeros que no cuentan con un despacho. Manríquez cuenta con estancias amplias que, con esa pequeña reforma y mobiliario adecuado, se podrían convertir también en aulas o seminarios para veinte o treinta estudiantes.

-Entonces la idea se centra en despachos y aulas.

-Sobre todo aulas pequeñas y seminarios. Esta falta de espacio actual afecta a los horarios incluso. Tenemos todos los días horario de 8:00 a 22:00, y muchos sábados docencia de máster. El estudiantado de grados conjuntos o dobles grados, como los llamamos de manera coloquial, puede tener horarios de 8:00 a 19:00 de forma interrumpida por estos motivos. Un ejemplo es el doble grado que tenemos entre turismo y traducción e interpretación. A lo mejor allí pueden tener horario de mañana pero aquí tienen clase por la mañana y por la tarde. Manríquez permitiría hacer más racionales los horarios.

-¿A qué se debe esa falta de espacio en la sede actual de la Facultad?

-El edificio del antiguo hospital del Cardenal Salazar, que cumplió 300 años el año pasado, es emblemático y maravilloso, pero nunca fue concebido como una universidad o centro educativo. Ya era pequeño hace muchísimos años, cuando se compartía espacio con la licenciatura de derecho. Derecho tuvo que buscarse un nuevo edificio. El de Cardenal Salazar se amplió en los años 90. Los estudiantes van aumentando, y sobre todo el número de titulaciones. Cuando abre la facultad, eran Geografía e Historia y especialidad. Y filología francesa. Pero ahora contamos con siete grados junto a másteres, doctorados y actividades culturales. La facultad de Filosofía y Letras aspira a ser un centro cultural de la ciudad de Córdoba. Y para ello el espacio es fundamental.

-Y luego está el edificio de La Zona, el cuartel de la Trinidad, adquirido por la Universidad de Córdoba, pero necesitado de una inversión para poder utilizarse. ¿Cómo marcha ese proyecto?

-Nuestro horizonte de expansión natural es La Zona, una inversión a largo plazo más complicada. Se han licitado ya los primeros informes técnicos para elaborar los planos. Le soy muy sincero. Es un conjunto de edificios muy amplio con un potencial enorme, pero el coste económico —y no me atrevo a dar cifras— es increíblemente alto. Además, parte de la fachada está protegida. No me atrevo tampoco a hablar de tiempo concreto, pero dudo mucho que se pueda inaugurar durante mi mandato de seis años. Eso sí, se seguirá trabajando en él de forma intensa porque es una prioridad absoluta. Por eso nuestras esperanzas están puestas en el edificio de la calle Manríquez.

-¿Tienen novedades este año con respecto a los estudios?

-El catálogo de titulaciones que ofrecemos puede ser ampliable a medio plazo y, de hecho, lo plantearemos, pero ahora mismo es muy amplio. Y ya sabe como está la situación de las Humanidades entre la bajada de la natalidad y la amenaza de la Inteligencia Artificial.

-En ese sentido se anunciaba recientemente un grado de filosofía y matemáticas, novedoso e impropio en España, en el que están implicados.

-Lo gestiona la facultad de Ciencias. Uno de sus impulsores, Ramón Román, es catedrático de Filosofía y estaba adscrito a nuestra Facultad hasta este año. Ahora lo está en Ciencias por lógica. Gran parte del profesorado de este grado sí está adscrito a Filosofía y Letras, y el Área de Filosofía del grado está aquí. Estamos volcados con este grado sumamente interesante, innovador en el ámbito español y que marca un camino a seguir. Si piensa en Estados Unidos, Alemania o Inglaterra, sus egresados pueden acabar perfectamente trabajando de relaciones públicas en una multinacional, por poner un ejemplo. Este diálogo entre ciencias y letras es fundamental. Y en la Inteligencia Artificial hay un componente importante científico-técnico, pero sobre todo humanístico, pues la IA no deja de ser un corpus lingüístico interpretado por un software o algoritmo. Pero hace falta un cerebro humano pensante y bien preparado, por lo que este grado me parece totalmente pertinente y necesario.

-En cuanto a los grados propios de Filosofía y Letras, y teniendo en cuenta esa baja natalidad, ¿qué perfil de alumno opta por las distintas posibilidades?

-En cuanto a Filologías o Historia, e incluso Historia del Arte, es un estudiantado que tiene muy claro que su salida es la enseñanza. Aunque tratamos de convencerles de que la docencia no es la única salida, por ejemplo enfocando la historia al archivo o la investigación. En los grados de Cine y Cultura o Gestión Cultural, hay un grado de componente vocacional más alto, aunque Gestión Cultural, que tiene el menor número de estudiantes, tiene un buen índice de empleabilidad, pues, sin ir más lejos, el patrimonio en Córdoba es su principal motor.

-Fue elegido hace muy poquito, en mayo, ¿cómo ha visto estos primeros meses de mandato?

-Ya tenía experiencia como decano de Relaciones Internacionales. Lo estoy viviendo con mucha ilusión y emoción. Hay muchos desafíos. El otro día me preguntaban si sería continuista. Aprendí muchísimo de mi antecesor, Ricardo Córdoba de la Llave, es un gran amigo y una persona de una honestidad intachable y capacidad de trabajo impresionante. Pero somos personas diferentes y son momentos diferentes. Creo que no hay día que mi equipo y yo no trabajemos doce o catorce horas... y aún así sentimos que nos faltan más horas. Pero estamos contentos, aunque hay mucha responsabilidad y cierto vértigo en algunos momentos, no le voy a mentir.