'Jardín Alhambra' celebra el centenario de la marca y los 80 años del Cine Fuenseca de Córdoba

Cervezas Alhambra ha puesto en marcha este jueves en Córdoba y por tercer año consecutivo 'Jardín Alhambra', en una edición muy especial porque coincide tanto con el centenario de esta marca de cervezas como con el 80 aniversario de Cine Fuenseca donde, hasta el próximo 5 de octubre, se podrá disfrutar de este particular espacio de ocio repleto de actividades.

Conciertos, talleres y catas, se entremezclan con la oferta gastronómica de un lugar que cuenta con la colaboración del responsable de Noor, Paco Morales, el único cocinero tres estrellas Michelín de Córdoba. A su vez, el evento ha presentado un nuevo y peculiar palo del flamenco, la llamada 'sosegá', en cuya puesta en marcha ha estado implicado el productor musical Javier Limón.

Durante la presentación en el escenario de 'Jardín Alhambra', el responsable de Márketing de esta empresa, Javier Vilar-Sancho, ha destacado la importancia que tiene la planta de fabricación cordobesa, incorporada en 1999, y que produce un millón de hectolitros.

A su vez, ha tenido palabras de elogio para el centenario de una marca que comenzó su andadura en Granada, en 1925. Por este motivo, uno de los puestos del lugar exhibirá el llamado 'Columna centenario', un grifo de cerveza reserva 1925 diseñado por el artista Andreu Carulla mediante la técnica de vidrio soplado.

Conciertos

El concierto inaugural del jueves, con Antonio Cortés, Saúl Quirós, Juan Carmona, Frank Maza y la artista cordobesa Beli Moli, ha estrenado ese nuevo palo del flamenco, la 'sosegá', con el que se conmemora el centenario de Alhambra.

Otros conciertos destacados son los de Russian Red, el martes 23, y Mario Días, el martes 30 de septiembre. En cuanto a la colaboración de Paco Morales, tendrá lugar en el taller 'Saborea con...', el 29 de septiembre a las 19.30. En dicha actividad, el propietario de Noor fusionará tradición y vanguardia.

La oferta gastronómica de 'Jardín Alhambra' correrá a cargo de restaurante 'De Cobre y Picón', situado en Alcalde Sanz Noguer (Ciudad Jardín), quien regentará en el Fuenseca uno de los diversos puestos. Javier Vilar-Sancho ha destacado el carácter de «oasis urbano» de este sitio emblemático, muy asociado a la intención de Alhambra de crear un evento «para disfrutar sin prisa». En el acto ha intervenido el alcalde de Córdoba, José María Bellido, quien ha destacado la importancia que este tipo de actividades tienen para permitir, como complemento económico, la pervivencia de los cines de verano.

Maridajes con cerveza, actuaciones de dj's y degustaciones de las nuevas cervezas Alhambra complementan la oferta de este 'Jardín' que cuenta con entrada libre salvo en los momentos de conciertos, catas o talleres, que requieren de entrada.