Jan Salas, centrocampista de 20 años del Mallorca, jugará cedido en el Córdoba CF

Jan Salas con el balón en un partido en Son Moix

El Córdoba CF y el Real Club Deportivo Mallorca han llegado a un acuerdo para la cesión el mediocampista Jan Salas de 20 años por una temporada a la entidad blanquiverde ocupando así la plaz libre en el centro del campo que ha dejado Álex Salas en su salida al fútbol italiano.

El canterano, que no entró en la convocatoria en el partido frente al Real Madrid y se encuentra concentrado con la selección sub-20 para los amistosos previos al Mundial, emprende una nueva aventura en el club cordobesista en busca de minutos para seguir creciendo y que su progresión no quede estancada.

Ha disputado cinco partidos en Primera (cuatro la temporada pasada y uno, el inicial ante el Barcelona en la presente) y es un futbolista que gusta a Jagoba Arrasate pero la competencia en la medular mallorquina hace imposible que disponga de minutos que a buen seguro puede tener en el Córdoba CF.

La entidad blanquiverde adelanta así el cierre de mercado y no se descarta que haya nuevos anuncios en los próximos minutos en esta contrarreloj final.