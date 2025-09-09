La izquierda lleva al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba la «cogestión participativa» de la Mezquita-Catedral

Reparación de las capillas dañadas por el incendio de la Mezquita de Córdoba

Un bien de dominio público llevado por «un órgano de gestión profesional«, participativo. La izquierda llevará al Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, que se celebra este jueves, una moción para instar al Gobierno municipal a que dé los pasos que terminen en que la Mezquita-Catedral pase a ser propiedad pública y tenga una gestión compartida, y no sólo eclesiástica. Hay que recordar que el Gobierno de Pedro Sánchez ya descartó en la pasada legislatura esta vía dando por sentada la validez de la inmatriculación eclesiástica.

La moción la presentan el PSOE y Hacemos Córdoba, pero con los argumentos de la plataforma Mezquita-Catedral de Córdoba, cuyo presidente, Miguel Santiago Losada, ha enumerado el contenido este martes en el Consistorio.

Según Santiago, lo sucedido después del incendio del pasado 8 de agosto evidencia que es necesario separar «el uso cultural» del «cultual y litúrgico» del templo, de forma que el Cabildo Catedral y la Iglesia sólo sean responsables del segundo. Se trata, a su juicio, de «una medida impostergable» después de lo sucedido en este verano.

La moción que irá al próximo Pleno instará al Gobierno municipal a aprobar las resoluciones que permitirán iniciar la tramitación para «recuperar que sea de dominio público«, ha dicho Miguel Santiago, y para que desde ahora esté en manos »de un órgano de gestión profesional«.

Interpretación

También se solicita a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Cultura que el Plan Director de la Mezquita-Catedral, que se encuentra en tramitación en la Administración autonómica, garantice «la preservación y la correcta interpretación« del monumento.

Miguel Santiago se ha lamentado, además, de que «todavía no haya un informe oficial de las causas del incendio» y, aunque se ha felicitado por la eficaz actuación «del servicio público municipal de Bomberos», sigue preguntándose por qué se inició el fuego en la zona de la ampliación de Almanzor. La Policía Científica es quien tiene que hacerlo y el asunto está todavía en fase de investigación.

El portavoz de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo, ha insistido en su voluntad de «dar voz a la ciudadanía» con una iniciativa como ésta, pero las palabras más duras han correspondido al líder, socialista, Antonio Hurtado, quién ha insistido en ponerse «en lo peor, en qué hubiera pasado si hubiera sucedido lo mismo que en Notre Dame».

Antonio Hurtado critica que el Ayuntamiento y la Junta se «desentiendan» de la gestión del monumento

Ha ensalzado a la plataforma y se ha lamentado de que sean «unos pocos de forma incansable« quienes defiendan la gestión pública, que, según sus argumentos, habría evitado el incendio del pasado 8 de agosto, con consecuencias que podrían haber sido »catastróficas«.

Las críticas se han extendido al Ayuntamiento de Córdoba y a la Junta de Andalucía, por «desentenderse» del cuidado del monumento y asumir que la única palabra sobre su conservación y gestión la tiene el Cabildo Catedral. Por eso ha insistido en la aprobación urgente y definitiva del Plan Director, que está ahora tramitando la Junta de Andalucía.