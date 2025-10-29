Suscríbete a
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

Copa del Rey

Iván Ania y la clave de la derrota ante el Cieza: «Nos faltó muchísima intensidad ofensiva»

El preparador ovetense expresó que su equipo salió con la «actitud de querer ganar el partido» y el mayor problema estuvo a la hora de definir en portería

El Córdoba sigue su particular desapego a la Copa del Rey y cae ante el Cieza (1-0)

El técnico del Córdoba CF Iván Ania con cara de circunstancias
El técnico del Córdoba CF Iván Ania con cara de circunstancias LOF

Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba CF volvió a caer en la primera ronda de la Copa del Rey ante un rival de inferior categoría. En esta ocasión, el Cieza se antepuso por la mínima en un partido donde el cuadro blanquiverde volvió a sufrir su falta ... de gol. Tras sufrir su segunda eliminación como técnico cordobesista, Iván Ania ha pasado por los micrófonos de La Arboleja para analizar el papel de sus jugadores ante lo conjunto murciano.

