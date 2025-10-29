Iván Ania y la clave de la derrota ante el Cieza: «Nos faltó muchísima intensidad ofensiva»

El Córdoba CF volvió a caer en la primera ronda de la Copa del Rey ante un rival de inferior categoría. En esta ocasión, el Cieza se antepuso por la mínima en un partido donde el cuadro blanquiverde volvió a sufrir su falta ... de gol. Tras sufrir su segunda eliminación como técnico cordobesista, Iván Ania ha pasado por los micrófonos de La Arboleja para analizar el papel de sus jugadores ante lo conjunto murciano.

«No esperábamos ni el resultado ni caer eliminados», ha admitido un preparador ovetense que hizo referencia a la falta de eficacia que tuvo su equipo. «Sabemos lo que son estos partidos de Copa en los que posiblemente tengas el dominio del balón tengas el control del juego, pero en una acción a balón parado como sucedió, te hacen el gol y luego es difícil el poder darle la vuelta al marcador», ha lamentado.

El técnico blanquiverde reconoce el dominio pero critica la falta de mordiente y acierto de cara a la portería rival

Sobre el análisis del partido, ha precisado que el equipo «tuvo un buen comienzo» al tener el dominio del centro del campo y tener ganadas las bandas, sin embargo, la falta de peligro vino derivada de la férrea defensa de su rival y la imprecisión en los últimos metros. «Estaban defendiendo muy estrechos, el campo era pequeño y nos costaba generar por dentro. Además, en las llegadas por banda casi todas las acciones terminaron en nada. Nos faltó muchísima intensidad ofensiva muchísima mordiente en el último tercio, y sí que tuvimos ocasiones, pero no las materializamos», ha comentado.

El equipo llegaba en una dinámica positiva tras sumar seis partidos sin conocer la derrota, a pesar de ello, Ania ha precisado que la Copa del Rey es un ecosistema muy distinto donde cualquier equipo puede dar la sorpresa. «Todos los jugadores de cualquier división tienen hambre y para ellos era una oportunidad buenísima de poder afrontar este partido en su casa. Nosotros intentamos por todos los medios el pasar la eliminatoria, pero no fuimos capaces de hacer gol y cuando no haces gol estás expuesto a que esto pueda suceder», ha narrado.

Sobre los jugadores que salieron de inicio, el técnico blanquiverde presentó un «once de garantías para hacer un buen partido», pero volvió a repetir que la única explicación de este resultado es que «ellos metieron una y nosotros las que tuvimos no las metimos».

Ahondando un poco más en las posibles causas de esta derrota, para Iván Ania el problema no estuvo dentro de la actitud del equipo y nuevamente reiteró que el gran culpable fue la eficacia de cara a puerta. «Nosotros salimos con la actitud de querer ganar el partido. Sabíamos que el campo nos podía condicionar, creo que con la lluvia que cayó no nos condicionó apenas, pero no es una excusa para nada. Las que tuvimos no fuimos capaces a materializarlas y ellos en un balón parado sí que lo metieron. No tuvimos falta de intensidad, fuimos a los duelos y en muchos de ellos fuimos ganadores, pero nos faltó más acierto y mordiente en el último tercio de campo», ha explicado.