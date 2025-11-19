Suscríbete a
copa del rey

Un irregular Córdoba Patrimonio se despide de la Copa del Rey ante El Ejido (5-4)

El cuadro blanquiverde logró remontar un 3-1 en contra, pero la expulsión de Arnaldo Báez en los dos últimos minutos fue clave para la victoria final ejidense

Jugadores del Córdoba Patrimonio de la Humanidad antes de disputar el partido ante El Ejido
Daniel Aragón

Córdoba

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad perdió ante el Inagroup El Ejido y se despide de la Copa del Rey de fútbol sala a primeras de cambio (5-4). En esta eliminatoria a partido único, el cuadro cordobesita firmó una mala primera parte ... que hizo que se fuesen al descanso con un claro 3-1 en contra. Reaccionaron los pupilos del técnico Ema Santoro al lograr la remontada con los goles de Pescio, Arnaldo Báez y un autogol del conjunto ejidense. Sin embargo, la escuadra local no bajó los brazos y se impuso finalmente en unos últimos minutos de absoluta locura.

