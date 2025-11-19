Un irregular Córdoba Patrimonio se despide de la Copa del Rey ante El Ejido (5-4)

El Córdoba Patrimonio de la Humanidad perdió ante el Inagroup El Ejido y se despide de la Copa del Rey de fútbol sala a primeras de cambio (5-4). En esta eliminatoria a partido único, el cuadro cordobesita firmó una mala primera parte ... que hizo que se fuesen al descanso con un claro 3-1 en contra. Reaccionaron los pupilos del técnico Ema Santoro al lograr la remontada con los goles de Pescio, Arnaldo Báez y un autogol del conjunto ejidense. Sin embargo, la escuadra local no bajó los brazos y se impuso finalmente en unos últimos minutos de absoluta locura.

Con el impulso de jugar ante su afición, El Ejido salió a la pista con el deseo de protagonista, tanto fue así que asestaron el primer golpe. Tras un saque de esquina, Nicolás Rosa pudo rematar con la cabeza ante la pasividad de la defensa blanquiverde y perforó la portería de Fabio (1-0, min. 1).

Se intentó recomponer el Córdoba Patrimonio, pero el equipo almeriense siguió gozando de las mejores ocasiones y nuevamente el cuadro cordobés encajaría un gol. Tras un veloz contragolpe, Ismael Vacas logró ver puerta tras una gran acción individual (2-0, min. 5). Ante este mal arranque de partido, el técnico Ema Santoro pidió el primer tiempo muerto para intentar que sus jugadores se asentaran definitivamente en la pista.

Débil arranque de partido

Tuvo un efecto positivo este periodo de descanso, ya que el Córdoba Patrimonio de la Humanidad empezó a tener más notoriedad. Precisamente, un golpeo de Murilo que se marchó a saque de esquina sería el desencadenante del primer tanto blanquiverde. Tras una serie de rechaces en este córner, Carlos Gómez embolsó una potente volea desde fuera del área para recortar distancias (2-1, min. 9).

Este gol hizo que El Ejido optase por defender en un bloque bajo, lo que motivó a que los cordobesistas tuvieran una mayor circulación de balón. No se arrugó tampoco el cuadro almeriense, que encontró en los contraataques su mejor vía para amenazar la portería de Fabio cuando se cumplió el primer cuarto de hora.

Nuevamente, los pupilos de Ema Santoro tuvieron que aguantar las embestidas rivales, tanto fue así que recibieron dos remates que se estrellaron en la madera. Cuando el partido se postulaba al descanso, la escuadra blanquiverde cometió la sexta falta acumulativa y El Ejido tuvo un lanzamiento de diez metros, el cual transformó Cristian (3-1, min. 19).

Con la misión de revertir el resultado, el Córdoba Patrimonio quiso imponer su estilo de juego el comienzo de los últimos veinte minutos. A pesar de mejorar su imagen, los nervios y la imprecisión empezaron a ser latentes. Zequi tuvo la oportunidad de anotar el segundo, pero el gaditano falló en boca de gol. La presión alta atosigó al conjunto ejidense que tuvo que defenderse como buenamente pudo.

Remontada blanquiverde

Finalmente, la insistencia de los de Ema Santoro tuvo su premio. En una jugada embarullada dentro del área, Tomás Pescio estuvo más atento que nadie para poner el segundo en el marcador (3-2, min. 28). Ante este buen momento, los blanquiverdes no levantaron el pie del acelerador y lograron igualar la contienda. Aunque el guardameta Jesús desvió el disparo de Carlos Gómez, Arnaldo Báez empujó el esférico con la cabeza (3-3, min. 30).

Vendaval por parte del Córdoba Patrimonio que materializó la ansiada remontada en dos minutos de mucha superioridad. Un centro-chut de Javi Aranda rebotó en un defensor del Ejido e introdujo el balón en la portería (3-4, min. 32). Aunque los blanquiverdes empezaron a dormir el partido, los locales le volvieron a añadir picante al encuentro. Cristian dejó el balón muerto a Beto y éste fusiló a Fabio (4-4, min. 35)

Los nervios estaban a flor de piel y Arnaldo Báez vio la segunda amarilla. Una fuerte entrada por parte del conjunto cordobesista provocó una tangana en la pista, lo que provocó que el paraguayo acabara expulsado. Con esta inferioridad, El Ejido no desaprovechó esta oportunidad y Cristian fraguó la remontada en el lanzamiento de falta que provocó que el Córdoba Patrimonio estuviese con un jugador menos (5-4, min. 38). Ema Santoro sacó el portero-jugador, pero ya era demasiado tarde y se consolidó la derrota.