Investigan a un empleado por un incendio forestal de Córdoba tras fallar una línea eléctrica sin mantenimiento

La Unidad de Policía Adscrita a la Comunidad de Andalucía ha aclarado el origen de un incendio forestal ocurrido el pasado 16 de junio en el Paraje Arroyo Galapagar del término municipal de Córdoba, junto a la estación de servicio Moeve de la autovía A-4, y ha identificado a una persona como presunta autora de la negligencia. A este lugar acudió una patrulla de dicha unidad, que constató los hechos y donde se encontraban interviniendo medios del Plan Infoca.

El origen del incendio se determinó como negligente, por la rotura de un cable de alta tensión que cayó sobre combustibles muertos presentes en el suelo, originando así el incendio. Presumiblemente, ayudado por la falta de mantenimiento de dicha línea eléctrica que abastece a la estación de servicio, como así consta en el informe pericial elaborado por los agentes de Medio Ambiente que integran la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF).

En base a la inspección ocular practicada y el informe de la BIIF, se procedió a tomar declaración a un empleado de la empresa responsable del mantenimiento de la línea eléctrica en calidad de investigado no detenido. Por estos hechos, se han tramitado diligencias policiales, que han sido remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Córdoba.

Los agentes y la BIIF realizaron la correspondiente inspección ocular y determinaron que el incendio ha afectado a 23,79 hectáreas de terreno, de las cuales 23,33 corresponden a terreno agrícola (rastrojo y cereal) y 0,46 hectáreas a terreno forestal, formado por galería arbustiva (fresnos y otras especies del arroyo Galapagar).